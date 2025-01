¿Competencia desleal? Tortillerías comunitarias de CDMX afectarían la industria

Tortillerías comunitarias en la Ciudad de México (CDMX) es el programa anunciado, hace algunos días, por las autoridades capitalinas. Su objetivo es ofrecer kilos de este producto, primordial en la canasta básica mexicana, a precios accesibles.

Asimismo, se suma a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la biodiversidad con la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional, como informó la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada.

En Unotv.com platicamos con Rubén Montalvo Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, para saber cuál sería el precio en las tortillerías comunitarias y si afectarían la industria.

En entrevista, Montalvo Morales señaló que, en la industria, se encuentran a la espera de más detalles, ya que, de momento, sólo cuentan con los datos previamente anunciados por el Gobierno capitalino.

De la misma manera, adelantó que buscan contactarse con Clara Brugada para conocer a fondo los pormenores de la iniciativa, principalmente el costo que manejarían estas tortillerías, que estarían ubicadas en las Utopías de la capital. Al momento, no se sabe el precio del kilo.

Explicó que este tipo de acciones y programas no son nuevos y suelen ser tomados como “bandera política” o “moneda de cambio”, factores que afectan la industria y que se suman a otros, como los costos de producción, el precio de su producto, la competencia con supermercados y hasta la venta ilegal de tortillas.

Recordó la propuesta presentada por el Gobierno federal para reducir el precio de la tortilla en 2 pesos durante el sexenio y, tras asistir a algunas reuniones, menciona que, para la industria de la masa de la tortilla, es imposible reducir el costo del precio de la tortilla en este momento.

Explicó que esto se debe al precio de producción, dependiendo del lugar, pues varía mucho a lo largo de la República Mexicana.

De la misma manera, mencionó que en los últimos meses se han registrado incrementos en el precio del maíz, que en algunas localidades ha llegado a costar hasta mil 700 pesos la tonelada, sin razón aparente.

A esto también se le suman los pagos de licencias municipales, que se han elevado desde 2023 a 2024 y, al momento, están a la espera de saber el porcentaje para este año.

Con este contexto, Rubén Montalvo Morales detalló que es difícil determinar un costo promedio para el público en México, por las distintas situaciones registradas a lo largo del país, por lo que el precio varía de un estado a otro.

También señaló que se debe explicar con qué dinero se establecerían este tipo de tortillerías, “porque si son con dinero del erario, pues no se vale. Nosotros tenemos que sufrirle para poner una tortillería, para conseguir nuestro dinero, para arriesgar nuestros bienes o para pagar intereses si te dan un préstamo”.

Recordó que las tortillerías comunitarias en la CDMX están relacionadas con la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional, pero explicó que en el país las tortillas no se hacen con ese insumo.

“Supuestamente, es para protegerse de los maíces transgénicos. No hay maíces transgénicos en la industria de la masa y la tortilla. En México no se siembra maíz transgénico, se importa, pero no se siembra. La industria de la masa y la tortilla trabaja con maíz nacional. No sé de qué manera esas tortillerías van a defender o van a proteger del maíz transgénico, que no existe en ninguna tortilla actualmente, hecha con maíz nacional”.

Rubén Montalvo Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas.