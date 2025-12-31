Conoce cuáles son los billetes y monedas saldrán de circulación en el 2026
Siete familias de billetes y monedas de todas las denominaciones saldrán de circulación para el 2026. Forma parte de una renovación implementada en años anteriores.
El Banco de México (Banxico) busca retirar de circulación billetes de la Familia B, C, D, D1 y F, así como de las Familias B y C, en el caso de las monedas. Estas fueron emitidas entre 1993 y 2008 e incluyen diseños convencionales y conmemorativos.
Banxico suele dejar a determinadas familias de billetes y monedas en la lista de retiro de circulación por años para garantizar su salida completa de la economía.
Billetes y monedas que saldrán de circulación en 2026
A continuación, presentamos los billetes y monedas que dejarán de circular a partir del 1 de enero del 2026. Para identificarlos, puedes consultar la imagen de cada billete en el enlace correspondiente
Billetes
- Familia F (puestos en circulación entre 2006 y 2008): 20, 50 y mil pesos
- D1 (en circulación entre 2001 y 2004): 50, 100, 200, 500 y mil pesos
- D (en circulación entre 1996 y 2000): 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos
- C (en circulación en 1994): 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos
- B (en circulación en 1993): 10, 20, 50 y 100 pesos
Monedas
- C (en circulación en 1996): 10 centavos, 20 y 100 pesos
- Familia B (en circulación en 1993): 10 centavos, 20 y 50 pesos
Los billetes y monedas en proceso de retiro conservarán su poder liberatorio. Por ello, “se pueden seguir utilizando para realizar transacciones comerciales y de cambio”, según información oficial.
Para sacarlos de circulación, el personal bancario separa estos billetes y monedas que recibe en sus transacciones con clientes. Posteriormente, los depositan a Banxico, según información oficial.
Durante el 2025, Banxico sacó de circulación a la Familia G del billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario, para sustituir dicha denominación con moneda.