GENERANDO AUDIO...

Banxico impulsa la salida de 7 familias de billetes y monedas. Foto: Cuartoscuro

Siete familias de billetes y monedas de todas las denominaciones saldrán de circulación para el 2026. Forma parte de una renovación implementada en años anteriores.

El Banco de México (Banxico) busca retirar de circulación billetes de la Familia B, C, D, D1 y F, así como de las Familias B y C, en el caso de las monedas. Estas fueron emitidas entre 1993 y 2008 e incluyen diseños convencionales y conmemorativos.

Banxico suele dejar a determinadas familias de billetes y monedas en la lista de retiro de circulación por años para garantizar su salida completa de la economía.

Billetes y monedas que saldrán de circulación en 2026

A continuación, presentamos los billetes y monedas que dejarán de circular a partir del 1 de enero del 2026. Para identificarlos, puedes consultar la imagen de cada billete en el enlace correspondiente

Billetes

Familia F (puestos en circulación entre 2006 y 2008): 20, 50 y mil pesos

(puestos en circulación entre 2006 y 2008): 20, 50 y mil pesos D1 (en circulación entre 2001 y 2004): 50, 100, 200, 500 y mil pesos

(en circulación entre 2001 y 2004): 50, 100, 200, 500 y mil pesos D (en circulación entre 1996 y 2000): 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos

(en circulación entre 1996 y 2000): 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos C (en circulación en 1994): 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos

(en circulación en 1994): 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos B (en circulación en 1993): 10, 20, 50 y 100 pesos

Monedas

C (en circulación en 1996): 10 centavos, 20 y 100 pesos

(en circulación en 1996): 10 centavos, 20 y 100 pesos Familia B (en circulación en 1993): 10 centavos, 20 y 50 pesos

Los billetes y monedas en proceso de retiro conservarán su poder liberatorio. Por ello, “se pueden seguir utilizando para realizar transacciones comerciales y de cambio”, según información oficial.

Para sacarlos de circulación, el personal bancario separa estos billetes y monedas que recibe en sus transacciones con clientes. Posteriormente, los depositan a Banxico, según información oficial.

Durante el 2025, Banxico sacó de circulación a la Familia G del billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario, para sustituir dicha denominación con moneda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: