Con el salario mínimo actualizado, esto deben pagarte si trabajas el 1 de enero de 2026

Trabajar el 1 de enero no es una jornada cualquiera. Aunque muchas personas descansan por Año Nuevo, miles de trabajadores deben laborar ese día por la naturaleza de su empleo o por acuerdo con su patrón.

En 2026, hacerlo implica un pago especial, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Con el aumento aplicado desde este 1 de enero de 2026, conocer cuánto deben pagarte es clave para revisar tu recibo de nómina. Aquí te decimos cómo sería el pago si lo calculamos de acuerdo con el salario mínimo que entrará en vigor ese mismo día.

¿El 31 de diciembre se paga doble?

No. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 31 de diciembre no es día de descanso obligatorio. Si se labora esa fecha, el pago es normal, salvo que exista un acuerdo distinto con el empleador o condiciones contractuales especiales.

En algunos sectores, como comercio, servicios o turismo, puede haber ajustes de horario, pero no hay obligación legal de pagar doble ese día.

Trabajar el 1 de enero sí genera pago extra

El 1 de enero está reconocido como día de descanso obligatorio. Si un trabajador presta servicios en esa fecha, el artículo 75 de la LFT establece que debe recibir un pago triple:

Su salario diario normal , más

, más El doble de ese salario por tratarse de un día de descanso trabajado

En la práctica, esto equivale a pago triple.

¿Cuánto deben pagarte con el salario mínimo 2026?

Con el salario mínimo actualizado en 2026, el pago por trabajar el 1 de enero queda así:

Zona del Salario Mínimo General

Salario mínimo diario: 315.04 pesos

Pago por trabajar el 1 de enero: Salario normal: 315.04 Pago doble adicional: 630.08 Total mínimo: 945.12 pesos



Zona Libre de la Frontera Norte

Salario mínimo diario: 440.87 pesos

Pago por trabajar el 1 de enero: Salario normal: 440.87 Pago doble adicional: 881.74 Total mínimo: 1,322.61 pesos



Estos montos aplican como base mínima; si tu salario diario es mayor, el cálculo debe hacerse con tu sueldo real.

¿Y si además trabajas horas extra el 1 de enero?

Si durante el 1 de enero realizas horas extra, la LFT señala que éstas deben pagarse al triple, ya que se realizan en un día de descanso obligatorio.

Es decir, el pago por horas extra se suma al pago triple del día, no se sustituye.

¿Qué otros días de 2026 se pagan igual?

Además del 1 de enero, en 2026 estos días también son de descanso obligatorio y se pagan bajo el mismo esquema:

1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo 2 de febrero – Conmemoración de la Constitución

– Conmemoración de la Constitución 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

– Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 16 de septiembre – Independencia de México

– Independencia de México 16 de noviembre – Revolución Mexicana

– Revolución Mexicana 25 de diciembre – Navidad

– Navidad Día de jornada electoral, cuando lo determinen las autoridades

En todos los casos, si se laboran, deben pagarse conforme al artículo 75 de la LFT.

