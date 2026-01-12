GENERANDO AUDIO...

Entre 2022 y 2025, casi 3 millones de vehículos irregulares, también conocidos como “chocolate”, fueron introducidos a México gracias al programa impulsado por el Gobierno anterior para regularizar vehículos usados de importación, denunció la industria automotriz.

Contrabando de autos “chocolate” alcanzó 2.9 millones de unidades

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), entre marzo de 2022 y noviembre de 2025, 2 millones 987 mil 39 vehículos irregulares cruzaron al país.

Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), aseguró que muchos de estos autos ya no sirven y generan contaminación.

“Se internan ilegalmente, son vehículos que ya no sirven, que contaminan, que no sirven ya, realmente nos mandan la basura de allá”. Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

Crimen organizado y cobro de “derecho de piso” por autos irregulares

La AMDA detalló que el crimen organizado se benefició directamente del ingreso de “autos chocolate”, al documentarse el cobro de “derecho de piso” por cada vehículo que cruza a México.

“La presencia del crimen organizado, dentro de lo que fue todo el desarrollo del contrabando automotriz en el decreto de regularización, es verdaderamente increíble que quienes se dedican a la importación definitiva de camiones pesados, que en lugar de contribuir mediante el pago fiscal, debidamente sancionado, estén pagando más por derecho de piso, por cada vehículo, cruzado a nuestro país, que lo que están declarando en el pedimento de importación definitiva”. Guillermo Rosales, director ejecutivo Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

Industria pide subir arancel del 10% al 50%

Ante este escenario, la industria automotriz presentó al Gobierno federal la propuesta de incrementar el arancel de importación definitiva del 10 al 50%, especialmente para camiones pesados.

“Hemos presentado formalmente al Gobierno federal la petición de modificar el arancel, vigente en el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, en el cual se encuentra inscrito la consideración a las fracciones arancelarias, correspondiente a camiones pesados, del actual 10% para vehículos internados a todo el territorio nacional para que este 10% se incremente al 50%”. Guillermo Rosales, director Ejecutivo Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

Aún y con el decreto presidencial que el pasado 31 de diciembre puso fin al programa de regularización, la industria automotriz espera que este año crucen al país hasta 200 mil autos irregulares, también conocidos como “chocolate”.

