Boletos, vuelos y hoteles, el costo real de vivir el Mundial 2026 en México

¿Vale la pena? El costo real de vivir el Mundial 2026 en México. Foto: Getty

Si un mexicano quiere asistir al Mundial 2026 y ver el partido inaugural de México en el Estadio Azteca, deberá pagar desde 50 mil pesos por un boleto en la zona más alta del estadio hasta casi un millón de pesos en área VIP, según precios en portales oficiales y de reventa autorizados como FIFA, StubHub y Vivid Seats, al corte de la segunda semana de enero de 2026.

El 11 de junio, México enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del torneo en Ciudad de México, y sólo ese partido ya representa un gasto que para muchas familias equivale al precio de un auto o incluso un departamento.

“Definitivamente, es impagable para una familia mexicana de clase media alta, aun siendo dueño de negocio, porque ir a un mundial, por lo menos a mí me representa comprar un departamento”. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur

Precios de boletos en el Estadio Azteca

El rango de precios para el juego inaugural va de 50 mil a 927 mil pesos por persona, dependiendo de la ubicación dentro del estadio. Las entradas más baratas están en las gradas más altas, mientras que los accesos VIP, a ras de cancha, alcanzan cifras históricas.

A ese costo se le deben sumar vuelos, transporte y hospedaje, en caso de que el aficionado no viva en la capital. Por ejemplo:

Guadalajara – CDMX: $1,959 – $9,845 pesos

Monterrey – CDMX: $1,699 – $10,781 pesos

Fuente: Aeroméxico, Mexicana, Volaris y Viva Aerobús

Para quienes viven en Estados Unidos o Canadá, el viaje también se eleva.

Los Ángeles (EE.UU.) – México (CDMX): $6,200 – $23,227 pesos

Toronto(CAN) – México (CDMX): $11,011 – $20,275 pesos

Fuente: Aerolíneas mexicanas, United Airlines, Skyscanner.com y Air Canadá

Hospedaje durante el Mundial 2026

Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, informó que actualmente las tarifas en las sedes mundialistas están entre mil 500 y mil 900 pesos por noche, pero durante los partidos podrían subir hasta 5 mil pesos.

Además, ya hay una alta demanda. Al 9 de enero de 2026, las reservaciones en hoteles reportan 20% en Ciudad de México, 35% en Monterrey y 25% en Guadalajara.

En plataformas como Airbnb, dos noches cuestan entre 2 mil 611 y 6 mil 45 pesos, aunque los precios siguen subiendo conforme se acerca el torneo.

“Ahorita en las tres ciudades, el promedio de precios de tarifa actual anda entre los mil 500 a mil 800 – mil 900 pesos”. Miguel Ángel Fong, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles

Ver el Mundial 2026 en Estados Unidos o Canadá

Si un aficionado viaja al debut de Estados Unidos en Los Ángeles, el costo total por persona, incluyendo vuelo, entrada y hospedaje, va de 28 mil a 924 mil pesos.

Para el primer partido de Canadá en Toronto, el gasto completo oscila entre 41 mil y 341 mil 500 pesos, según precios de aerolíneas, hoteles y boletos oficiales.

Los precios siguen cambiando y podrían subir conforme se acerque el arranque del Mundial 2026.

Entre vuelo redondo, entrada al estadio y hospedaje, usted puede desembolsar un mínimo de 41 mil pesos, apretándose el cinturón, y hasta 341 mil 500 pesos a todo lujo, por persona.