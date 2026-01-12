Diciembre cerró con aumento de la canasta alimentaria en ciudades y zonas rurales

Diciembre cerró con incremento de la canasta alimentaria en ciudades y zonas rurales
El bistec fue uno de los productos más aumento. Foto: Cuartoscuro.

La canasta básica alimentaria incrementó 3% y 4.4% en zonas rurales y urbanas, respectivamente, en diciembre del 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La última actualización de las Líneas de Pobreza (LP) revela que la inflación general anual cerró en 3.7% para el último mes del 2025. Eso representó una disminución de 0.5 puntos porcentuales con respecto al mismo mes, pero del 2024.

Lo anterior provocó que la canasta alimentaria costara mil 854.39 pesos en zonas rurales para diciembre del 2025, lo que representa un aumento del 3% en comparación con el mismo mes, pero del 2024. En cambio, tuvo un precio de 2 mil 467.15 pesos en zonas urbanas, lo que muestra un incremento un 4.4% en zonas urbanas.

Con esto, se sigue una tendencia de aumento en la canasta alimentaria básica en comparación con los precios registrados durante el 2024. 

Productos que más subieron de precio

  • Bistec de res en zona urbana en zona urbana y rural (+17.6%)
  • Molida de res en zona urbana y rural (+16.5%)
  • Leche pasteurizada de vaca en zona urbana (+9.4%)
  • Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar en zona urbana y rural (+7.3%)

Aumenta la canasta no alimentaria en diciembre

De igual forma, la canasta no alimentaria incrementó en diciembre del 2025, según el INEGI. A continuación, los rubros en lo que más aumentó:

  • Transporte público en zona rural (+6.6%)
  • Cuidados personales en zona urbana (+6.3)
  • Cuidados personales en zona rural (+6.2%)
  • Educación, cultura y recreación en zona urbana (+5.7%)

