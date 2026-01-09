Exportaciones de vehículos ligeros se desploman en diciembre y cierran 2025 a la baja: Inegi
Las exportaciones de vehículos ligeros desde México cayeron 14.5% en diciembre de 2025 y cerraron el año con un retroceso de 2.7%, de acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), publicado por el Inegi. En el último mes del año se enviaron al extranjero 227 mil 262 unidades, casi 39 mil menos que en diciembre de 2024, en un contexto de desaceleración en los principales mercados de destino.
Según el RAIAVL, publicado este 9 de enero de 2026, el sector automotriz mexicano enfrentó un cierre de año complicado en exportaciones, pese a un repunte en la producción durante diciembre.
Exportaciones caen en diciembre y arrastran el cierre anual
En diciembre de 2025, las exportaciones automotrices registraron una variación anual negativa de 14.5%, al pasar de 265 mil 954 unidades en 2024 a 227 mil 262 vehículos.
En el acumulado enero–diciembre de 2025, México exportó 3 millones 385 mil 785 vehículos ligeros, lo que significó una caída anual de 2.7%, equivalente a 93 mil 301 unidades menos que en 2024.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino
Pese a la caída, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación, concentrando 78.4% del total, con 2.65 millones de unidades enviadas durante 2025.
Otros destinos relevantes fueron:
- Canadá: 376 mil 251 (11.1%)
- Alemania: 104 mil 334 (3.1%)
- Colombia: 35 mil 657 (1.1%)
- Resto de países: 215 mil 646 (6.3%)
Marcas con mayores caídas en exportación
Durante diciembre, varias armadoras reportaron retrocesos significativos en sus envíos al exterior, entre ellas:
- Mazda: -73.9%
- Nissan: -47.7%
- Honda: -45.5%
- General Motors: -26.5%
- BMW Group: -27.0%
En contraste, algunas marcas lograron aumentos mensuales, como
- Toyota +29.4%
- Audi +13.3%
Ford +8.3%
Stellantis +8.7%, aunque no compensaron la caída general del sector
Producción sube en diciembre, pero baja en el año
A diferencia de las exportaciones, la producción de vehículos ligeros creció 8.5% en diciembre, con 243 mil 961 unidades ensambladas, impulsada principalmente por los camiones ligeros, que representaron 77.2% del total producido en 2025.
Sin embargo, en el acumulado anual, la producción cerró con una caída de 0.9%, al registrar 3 millones 953 mil 494 unidades, frente a las casi 4 millones producidas en 2024.
Ventas internas avanzan, pero no compensan exportaciones
El mercado interno mostró un desempeño más estable. En diciembre de 2025 se vendieron 154 mil 450 vehículos, un aumento de 5% anual, mientras que en todo el año las ventas crecieron 1.35%, con 1.52 millones de unidades comercializadas.
Balance del sector automotriz al cierre de 2025
El reporte del Inegi muestra un cierre de año desigual para la industria automotriz mexicana:
- Exportaciones: a la baja
- Producción: estancada en el año
- Ventas internas: crecimiento moderado
El desempeño del sector quedó marcado por la fuerte caída de las exportaciones en diciembre, especialmente hacia Estados Unidos, el principal socio comercial.
