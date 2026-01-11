Así es como puedes saber si tu billete es falso; Banxico no recomienda usar plumas y plumones detectores

GENERANDO AUDIO...

Si tienes un negocio, o simplemente prefieres usar efectivo en tus compras, verifica la autenticidad de tus billetes a través de la revisión de sus elementos de seguridad, pues el Banxico pide no usar plumones, pues dañan el material.

Asimismo, la institución recomendó evitar tallar el papel para comprobar que sea verdadero, pues así solo reduces su tiempo de vida, ya que los de polímero no pueden verificarse de esta forma.

¿Qué dice Banxico sobre los plumones verificadores de billetes?

A través de sus redes sociales, el Banco de México (Banxico) destacó que el uso de plumas detectoras, o plumones verificadores, de billetes falsos no son confiables, por lo que no recomienda su uso.

Además, acotó que los compuestos de estos marcadores son inestables, además de que tienen un ciclo de vida de tan solo dos meses, por lo que su uso es “una forma de maltratar los billetes”.

Y es que, aparte de las características propias de estas herramientas y sus componentes, que lo hacen ineficaz, resalta que el contacto del billete con sustancias como detergentes o blanqueadores puede ocasionar un falso negativo, reaccionando como si se tratara de una pieza falsa, aunque sea auténtica.

A lo que entre las recomendaciones del Banxico también se usa el evitar tallarlos, como se hacía antes con los de 200 y 500, pues los nuevos, de polímero, presentes en las denominaciones de 20, 50 y 100, no cuentan con la cinta que marcaba el papel, por lo que al rasparlos solo los maltratas.

¿Cómo sé entonces si un billete es falso?

Como a pesar de tener varios elementos de seguridad, los billetes siguen siendo susceptibles de falsificación, Banxico da una serie de acciones que puedes implementar para verificar tu dinero, sin exponerlo a daños innecesarios.

De hecho, el banco central mexicano cuenta con un método de solo tres pasos: tocar, mirar y girar, con el que en segundos sabrás si tu billete es falso o auténtico:

Tocar: los relieves del billete para sentir la textura, todos, sin importar la familia, cuentan con dos o más áreas en relieve.

Mirar: a contraluz para comprobar: Marcas de agua Hilo microimpreso Hilo de seguridad Registro perfecto Número oculto Ventana transparente Folios Folio creciente



Girar: el billete para ver los elementos que cambian de color, así como su denominación multicolor, y sus hilos 3D, dinámico y con efecto cierre (solo en los de 100 conmemorativos)

Por otra parte, si aun después de revisar todos estos aspectos tienes dudas, puedes llevarlos a algún banco para que los revisen, ya que, si ahí sigue habiendo incertidumbre, pueden enviarlos a Banxico para su comprobación.

En tanto que, si recibiste esos billetes en alguna ventanilla de banco o cajero automático, y sospechas que sean falsos, tienes hasta cinco días hábiles desde la operación para hacer una reclamación en tu banco.

