Hot Sale 2026: tips para hacer compras inteligentes a meses sin intereses
Es importante distinguir entre una “buena” y una “mala” deuda para evitar problemas financieros a corto y mediano plazo al comprar a meses sin intereses durante el Hot Sale 2026 en México.
La empresa financiera Fintual destacó que el marketing alrededor del Hot Sale “nos dice que esta semana es uno de los mejores momentos para comprar”. Sin embargo, la falta de una planeación financiera podría traer problemas.
Mediante un comunicado, precisó que una “buena deuda” es aquella donde se adquiere un bien o activo que puede “generar un retorno o beneficio futuro.”
Ejemplos de “deuda buena”
- Automóvil que permita generar ingresos o reducir gastos
- Compra de vivienda como inversión
- Educación
- Herramientas de trabajo
En cambio, una “mala deuda” sería por compras no planificadas o innecesarias, “muchas veces por promociones o decisiones impulsivas.”
En estos casos, las personas suelen endeudarse “para financiar consumos que no estaban contemplados en el presupuesto, lo que puede desordenar las finanzas personales en los meses siguientes y dificultar el control del gasto.”
Riesgo de comprar a meses sin intereses durante el Hot Sale 2026 en México
Para el Hot Sale 2026 de México, Fintual subrayó que los meses sin intereses pueden ser una buena herramienta financiera “si se utilizan correctamente”, pues permiten adquirir bienes que generan valor con el tiempo.
Sin embargo, abusar de este esquema de pago puede provocar que pierdas el control de tu presupuesto mensual; sobre todo, en compras pequeñas que “no duelen” por separado, pero que en conjunto generan dificultades en meses siguientes.
Tips para compras inteligentes
- Evita comprar productos con una vida útil menor al plazo de la deuda
- Compara alternativas antes de endeudarte, como invertir tu dinero o esperar a otra oferta
- No compres sin planeación real. Analiza si realmente necesitas el producto y si está contemplado en tu presupuesto
- Dimensiona cómo te impactará comprar a meses sin intereses a lo largo del tiempo
Por esto, Fintual recomendó evitar un endeudamiento y mejor utilizar el dinero en una “buena deuda” que genere algún rendimiento, como son los esquemas de inversión.
¿Cuándo termina el Hot Sale 2026 en México?
El Hot Sale México comenzó el pasado lunes 25 de mayo a las 00:00 horas y terminará hasta el martes 2 de junio de este 2026.
Las más de 700 empresas participantes ofrecerán descuentos y promociones “en exclusiva” de distintos productos o servicios.
Empresas participantes en el Hot Sale México 2026
- Sanborns
- Claro Shop
- Sears
- Dyson
- Elektra
- Liverpool
- Nike
- Palacio de Hierro
- Samsung
- Shein
- The Home Depot
- Entre otras…
¿En qué productos habrá descuentos?
- Automotriz
- Alimentos y bebidas
- Belleza
- Deportes
- Electrónica y tecnología
- Joyas
- Muebles y hogar
- Ropa y Calzado
- Viajes
Puedes consultar algunas de las ofertas y promociones en el siguiente enlace.