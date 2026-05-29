Hot Sale 2026: tips para hacer compras inteligentes a meses sin intereses

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Foto: Getty Images

Es importante distinguir entre una “buena” y una “mala” deuda para evitar problemas financieros a corto y mediano plazo al comprar a meses sin intereses durante el Hot Sale 2026 en México.

La empresa financiera Fintual destacó que el marketing alrededor del Hot Sale “nos dice que esta semana es uno de los mejores momentos para comprar”. Sin embargo, la falta de una planeación financiera podría traer problemas.

Mediante un comunicado, precisó que una “buena deuda” es aquella donde se adquiere un bien o activo que puede “generar un retorno o beneficio futuro.”

Ejemplos de “deuda buena”

Automóvil que permita generar ingresos o reducir gastos

Compra de vivienda como inversión

Educación

Herramientas de trabajo

En cambio, una “mala deuda” sería por compras no planificadas o innecesarias, “muchas veces por promociones o decisiones impulsivas.”

En estos casos, las personas suelen endeudarse “para financiar consumos que no estaban contemplados en el presupuesto, lo que puede desordenar las finanzas personales en los meses siguientes y dificultar el control del gasto.”

Riesgo de comprar a meses sin intereses durante el Hot Sale 2026 en México

Para el Hot Sale 2026 de México, Fintual subrayó que los meses sin intereses pueden ser una buena herramienta financiera “si se utilizan correctamente”, pues permiten adquirir bienes que generan valor con el tiempo.

Sin embargo, abusar de este esquema de pago puede provocar que pierdas el control de tu presupuesto mensual; sobre todo, en compras pequeñas que “no duelen” por separado, pero que en conjunto generan dificultades en meses siguientes.

Tips para compras inteligentes

Evita comprar productos con una vida útil menor al plazo de la deuda

Compara alternativas antes de endeudarte, como invertir tu dinero o esperar a otra oferta

No compres sin planeación real. Analiza si realmente necesitas el producto y si está contemplado en tu presupuesto

Dimensiona cómo te impactará comprar a meses sin intereses a lo largo del tiempo

Por esto, Fintual recomendó evitar un endeudamiento y mejor utilizar el dinero en una “buena deuda” que genere algún rendimiento, como son los esquemas de inversión.

¿Cuándo termina el Hot Sale 2026 en México?

El Hot Sale México comenzó el pasado lunes 25 de mayo a las 00:00 horas y terminará hasta el martes 2 de junio de este 2026.

Las más de 700 empresas participantes ofrecerán descuentos y promociones “en exclusiva” de distintos productos o servicios.

Empresas participantes en el Hot Sale México 2026

Sanborns

Claro Shop

Sears

Dyson

Elektra

Liverpool

Nike

Palacio de Hierro

Samsung

Shein

The Home Depot

Entre otras…

¿En qué productos habrá descuentos?

Automotriz

Alimentos y bebidas

Belleza

Deportes

Electrónica y tecnología

Joyas

Muebles y hogar

Ropa y Calzado

Viajes

Puedes consultar algunas de las ofertas y promociones en el siguiente enlace.