ASSA advierte: habrá paro total en Aeroméxico si no hay acuerdo salarial

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ASSA y Aeroméxico avanzan lento en negociaciones; podría haber paro. Foto: Uno TV

Las negociaciones entre Aeroméxico y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) avanzan lentamente rumbo al posible estallamiento de huelga programado para el próximo 1 de junio, lo que podría afectar operaciones nacionales e internacionales en plena antesala del Mundial 2026.

El secretario general de ASSA, Rafael Munguía, aseguró que el emplazamiento a huelga no fue planeado para coincidir con el Mundial, sino que las fechas terminaron empalmándose durante el proceso de revisión contractual y salarial.

A tres días del posible estallamiento de huelga en Aeroméxico, este día se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria declarada en permanente con la planta de sobrecargos.

La Asamblea solicitó al Comité Ejecutivo continuar impulsando temas que son de interés del gremio. pic.twitter.com/3iHloaxV7X — ASSA (@ASSA_MX) May 29, 2026

ASSA advierte paro total de operaciones en Aeroméxico

El líder sindical explicó que, en caso de concretarse la huelga, más de 3 mil 200 sobrecargos dejarían de operar vuelos de la aerolínea, lo que provocaría un paro total de actividades.

“Estamos hablando del paro de operaciones”, señaló Munguía, quien advirtió sobre la repercusión que tendría detener vuelos de una aerolínea con operaciones internacionales.

Aunque las conversaciones continúan, reconoció que las negociaciones avanzan “despacio”, debido a los montos económicos y ajustes contractuales que se encuentran en discusión.

Asamblea General Extraordinaria declarada en permanente. pic.twitter.com/GTgQiRdiQT — ASSA (@ASSA_MX) May 28, 2026

Oferta salarial de Aeroméxico no convence a sobrecargos

De acuerdo con ASSA, la propuesta actual de la empresa contempla un aumento salarial directo de 4.16%, cifra que, según el sindicato, únicamente cubriría el impacto de la inflación.

Munguía explicó que todavía se analizan los efectos de ese incremento sobre otras prestaciones y cláusulas laborales, por lo que hasta ahora no consideran suficiente la oferta para alcanzar un acuerdo definitivo.

Además del aumento salarial, la aerolínea propuso ajustes relacionados con tiempos extra de vuelo y otros beneficios establecidos en el contrato colectivo.

Sindicato busca acuerdo antes del 1 de junio

No obstante, pese al emplazamiento, ASSA aseguró que mantiene abierta la negociación con la empresa para evitar afectaciones a pasajeros y operaciones aéreas. Asimismo, el sindicato informó que la Asamblea General Extraordinaria continuará sesionando durante este viernes y el fin de semana mientras avanzan las mesas de diálogo.

Por último, la organización sindical afirmó que buscarán presentar una propuesta final a sus agremiados antes de la fecha límite para evitar el estallamiento de huelga en Aeroméxico.

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