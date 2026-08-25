Informalidad laboral alcanza a 33.1 millones: 55 de cada 100 trabajadores en México están en esta situación

GENERANDO AUDIO...

La informalidad laboral va más allá del ambulantaje. Foto: Cuartoscuro

Durante el segundo trimestre de 2026, México registró 33.1 millones de personas en la informalidad laboral, equivalentes al 55.1% de la población ocupada, es decir, 55 de cada 100 trabajadores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra aumentó en 495 mil personas frente al mismo periodo de 2025.

Pero trabajar en la informalidad no significa únicamente laborar en un negocio no registrado o en la economía informal. Para el Inegi, esta condición también abarca otras situaciones en las que la relación laboral no está plenamente reconocida o las personas trabajan sin protección de seguridad social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, segundo trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.7 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.1% participación… pic.twitter.com/tBPB3dvQZY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 25, 2026

¿Quiénes son considerados trabajadores informales por el Inegi?

El Inegi incluye dentro de la informalidad laboral, sin duplicar personas, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y a quienes tienen un vínculo laboral que no es reconocido por su fuente de trabajo.

Entre ellos se encuentran:

Personas que trabajan en micronegocios no registrados

Quienes laboran en el llamado sector informal

Trabajadores por cuenta propia en la agricultura de subsistencia

Personas que trabajan sin seguridad social, aunque sus servicios sean utilizados por unidades económicas registradas

Por eso, la cifra de informalidad laboral es más amplia que el número de personas que trabajan únicamente en negocios informales.

18.2 millones trabajan en el sector informal

De los 33.1 millones de personas en situación de informalidad, 18.2 millones corresponden específicamente a la ocupación en el sector informal, lo que equivale al 30.2% de la población ocupada. Esta cifra aumentó en 915 mil personas en comparación con el segundo trimestre de 2025.

El resto de la informalidad laboral se distribuyó en otros ámbitos:

7.5 millones en empresas, gobierno e instituciones

en empresas, gobierno e instituciones 5.2 millones en el ámbito agropecuario

en el ámbito agropecuario 2.2 millones en el trabajo doméstico remunerado

¿La informalidad laboral aumentó en México?

Entre abril y junio de 2026, la informalidad laboral aumentó en 495 mil personas frente al mismo trimestre de 2025.

En términos porcentuales, la tasa pasó de 54.8% a 55.1%, un incremento de 0.3 puntos porcentuales.

El Inegi también reportó que 13.8 millones de mujeres se encontraban en la informalidad laboral, un aumento anual de 330 mil. En el caso de los hombres, la cifra llegó a 19.3 millones, con un crecimiento de 165 mil personas.

¿Por qué importa saber qué es la informalidad laboral?

La cifra permite dimensionar que la informalidad no se limita a quienes trabajan en puestos callejeros o negocios sin registro.

De acuerdo con la definición utilizada por el Inegi, también incluye a personas que trabajan dentro de unidades económicas registradas, pero sin la protección de la seguridad social, además de otras modalidades como el trabajo doméstico remunerado y ciertas actividades agropecuarias.

Así, durante el segundo trimestre de 2026, más de la mitad de la población ocupada en México se encontraba en alguna modalidad de informalidad laboral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.