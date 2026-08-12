Casi 15 millones de jóvenes enfrentan precariedad; 60% de quienes trabajan lo hace en la informalidad

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Joven hace malabares en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

En México, 14.9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años enfrentan pobreza, trabajo precario o están fuera de la escuela y sin empleo, de acuerdo con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que presentó este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Juventud, un diagnóstico sobre las dificultades que enfrenta este sector para construir una vida digna.

La organización advirtió que, aunque la cifra ha disminuido en los últimos años, el ritmo de avance es demasiado lento. En cuatro años, el número de jóvenes en estas condiciones se redujo apenas en 1.5 millones.

De mantenerse ese ritmo, cerrar la brecha tomaría cerca de 40 años, es decir, prácticamente dos generaciones.

“México le está fallando a la mitad de sus personas jóvenes”, señaló Hannia Yohali Zenteno Cruz, de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, al advertir que casi la mitad de las personas jóvenes enfrenta barreras estructurales para construir una vida digna.

9.2 millones de jóvenes trabajan en la informalidad

Las dificultades también se reflejan en el mercado laboral:

De los 15.4 millones de jóvenes que tienen trabajo, alrededor de 9.2 millones, equivalentes al 60%, laboran en la informalidad.

La Alianza comparó esta cifra con la población de la Ciudad de México para dimensionar el tamaño del problema.

Para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, encontrar un empleo que permita estudiar y desarrollarse también representa un reto.

Zaid Méndez Torres, estudiante de Medicina, contó que tuvo dificultades para encontrar un trabajo con condiciones que le permitieran continuar con sus estudios por cuenta propia.

Para María José Herrera, egresada y maestra de primaria, uno de los principales obstáculos ha sido la experiencia que exigen las empresas incluso a jóvenes que ya cuentan con formación y prácticas profesionales.

“Buscar empleo es retador como una persona joven”, explicó, al señalar que las vacantes suelen pedir experiencia y que en su caso fue más complicado acceder a oportunidades para impartir clases pese a contar con prácticas y servicio social.

Jóvenes cuestionan la idea de que no quieren trabajar

Durante la presentación, también se planteó la percepción que existe sobre las juventudes y su relación con el empleo.

César Tapia, uno de los jóvenes participantes, rechazó la idea de que la falta de oportunidades sea consecuencia de una supuesta falta de esfuerzo.

“Algo que me molesta mucho que se piense de las juventudes y que también se piensa de mí, me lo han dicho: es que lo único que necesitamos es esforzarnos más”, señaló.

El joven también cuestionó que se les considere apáticos o flojos y que esa idea se utilice para explicar las dificultades que enfrentan para incorporarse al mercado laboral.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno llamó la atención sobre una brecha que, aunque comienza a reducirse, avanza a un ritmo que podría tomar décadas en cerrarse.

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