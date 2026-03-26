La “Súper App” de DiDi está eficientando la vida de los mexicanos: la plataforma que integra transporte, entregas a domicilio y servicios financieros

GENERANDO AUDIO...

Más de 20 soluciones en una app. Foto: Didi

En 2025, DiDi se consolidó como una plataforma con alto impacto en la economía del país y parte fundamental de la vida de los mexicanos. De acuerdo a un estudio que la compañía realizó con la agencia de investigación Kreab, su impacto económico local alcanzó un total de $118 mil millones de pesos, que equivale al .47% del PIB del país o el 10% total de las remesas recibidas en 2024.

Esta cifra incluye el impacto directo que DiDi a todo su ecosistema, no solamente a los 30 millones de usuarios que utilizan la aplicación, sino a restauranteros, la optimización de tiempo a quienes complementan sus traslados diarios y quienes solicitan un crédito para cubrir sus necesidades. Además, indirectamente, la app impulsa la actividad económica de más de 130 mil personas en México que tienen una ocupación ligada a los servicios ofrecidos, incluyendo supermercados, restaurantes, gasolineras y transporte.

Pero el impacto no solo se mide de forma económica, Kreab junto con DiDi calculó un impacto social que asciende a $216 mil millones de pesos en impacto social para el país, en donde se incluye el tiempo adicional en traslados, la pérdida de eficiencia en el día a día o incluso la falta de acceso directo a crédito si la compañía no estuviera disponible en México.

“Fortalecer la economía de México ha sido siempre nuestro objetivo. A través de viajes más sustentables, impulsar negocios locales y facilitar el acceso a servicios financieros, buscamos no solo ofrecer la mejor experiencia del mercado, sino facilitar el día a día de las más de 30 millones de personas que utilizan nuestra aplicación”. Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Latinoamérica.

¿Qué es una Súper App como DIDI?

Foto: DIDI

El concepto de Súper App se refiere a plataformas que concentran diversos servicios dentro de una sola aplicación. En el caso de DiDi, es la única que engloba más de 20 soluciones a lo largo de tres unidades de negocio, incluyendo servicios como Pon tu Precio, Entrega, Viajes, DiDi Préstamos, DiDi Card, Pago de Servicios, entre otros.

Al ser la única Súper App en México, los usuarios pueden encontrar todo en un solo lugar, ahorrando tiempo que les permita optimizar su día a día. La experiencia no solamente resuelve una necesidad, busca eficientar la vida de todas las personas en cada paso, desde pedir un auto o comida a domicilio, hasta acceso a crédito o pago de servicios al alcance de un clic, en un solo lugar.

Innovación como norte hacia el futuro en DIDI

Foto: DIDI

Con una visión firme hacia el futuro, DiDi tiene un compromiso de seguir innovando y haciendo la vida de las personas mejor, todos los días. Para ello, recientemente anunciaron una inversión de 1,000 millones de pesos para traer a México 100 mil automóviles eléctricos de 2024 a 2030, impulsando la transición hacia un futuro sostenible dentro de la electromovilidad.

El fortalecimiento de la Súper App es otro pilar clave para continuar creciendo; recientemente DiDi sumó el servicio Premier, con autos 100% eléctricos, a su portafolio, robusteciendo su oferta de sustentabilidad y comodidad en México, mientras ofrece un servicio que marque un nuevo estándar en la industria de la movilidad.

De esta manera, DiDi está apostando por tener un ecosistema integral en México que fomente la economía local, genere empleos e impulse la innovación dentro de un solo lugar, su Súper App.