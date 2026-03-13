AICM adaptará predio para que Uber y Didi recojan pasajeros fuera de terminal

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Aún no hay fecha para abrir el espacio. Foto: Cuartoscuro.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tendrá un estacionamiento de corta estancia que permitirá a usuarios tomar algún viaje ejecutivo de aplicaciones como Uber o Didi, siendo una alternativa contra los taxis de sitio.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles indicó que la Marina ya tuvo reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados. Ellos “están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar los taxis de aplicación”.

Destacó que los conductores de aplicaciones deben entender que “no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje”. No obstante, “sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir”.

Raymundo Morales anunció que están adaptando un predio cercano, fuera de zona federal, como estacionamiento de corta estadía. Forma parte de la modernización que se realiza al AICM de cara al Mundial de Futbol.

El almirante aseguró que ese estacionamiento permitirá a usuarios del AICM tomar un viaje ejecutivo de Uber u otras plataformas, lo cual, sirve como alternativa frente a los taxis concesionados. Sin embargo, Raymundo Morales evitó dar alguna fecha sobre cuándo entraría en funcionamiento dicho espacio.

Descartan afectaciones rumbo al Mundial en CDMX

De igual forma, el almirante indicó que los taxis concesionados tienen “mayores gastos” para operar en el AICM, a diferencia de conductores de plataformas como Uber.

Sin embargo, también reconoció que los choferes ejecutivos también tienen derecho a trabajar en la zona del aeropuerto.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el conflicto entre taxistas del AICM y conductores de plataforma afecte al Mundial de Futbol 2026.

El pasado 11 de marzo, taxistas concesionados bloquearon por casi tres horas las terminales 1 y 2 del AICM. Exigieron a las autoridades federales no permitir que conductores de aplicación ofrezcan sus servicios en las inmediaciones.

Al día siguiente, la Guardia Nacional ejecutó un operativo para detectar y retirar a autos de aplicación, informó el director general del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos.

Explicó que usarían cámaras de inteligencia artificial para identificar vehículos que realicen múltiples viajes hacia o desde el aeropuerto en CDMX.

“Nos va a apoyar la Guardia Nacional y con cámaras de inteligencia artificial se van a detectar vehículos que van más de dos o tres veces al aeropuerto”, indicó.

De igual forma, aseguró que estas acciones se llevaban a cabo con estricto apego a la ley.

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