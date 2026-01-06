GENERANDO AUDIO...

Cifras de Inegi muestran repunte en venta de vehículos. Foto: Cuartoscuro

Una noticia positiva, la venta de vehículos ligeros en México repuntó al cierre de 2025. Según cifras del Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), publicado este 6 de enero por el Inegi, en diciembre se comercializaron 154 mil 395 unidades, lo que representó un incremento anual de 4.9 % respecto al mismo mes de 2024. Así, el mercado automotriz mexicano cerró 2025 con señales de recuperación moderada, pero sostenida.

Ventas de autos en diciembre impulsan el cierre de 2025

Haciendo el comparativo entre estos años, tenemos que en diciembre de 2024 se vendieron 147 mil 140 vehículos ligeros, mientras que en diciembre de 2025 la cifra creció a 154 mil 395 unidades. Es decir, un incremento de 7 mil 255 vehículos más.

Este desempeño positivo en el último mes del año contribuyó también de manera relevante al resultado total del mercado interno.

Mercado automotriz crece 1.3 % en el acumulado anual

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, las ventas al público de vehículos ligeros sumaron 1,524 mil 583 unidades, lo que significó un crecimiento de 1.3 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 1,504 mil 322 vehículos.

Comparando las cifras preliminares del RAIAVL del Inegi, tenemos que la diferencia anual fue de 20 mil 261 unidades adicionales, según cifras preliminares del RAIAVL.

Ventas incluyen autos fabricados en México e importados

El Inegi precisó que las cifras reportadas incluyen la venta al público de vehículos ligeros fabricados en México y de unidades importadas, lo que permite observar el comportamiento completo del mercado interno automotriz.

Sin embargo, el expresidente del Inegi, Julio Santaella, señala que si bien las empresas afiliadas y algunas no afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (AMIA) dieron cifras para el RAIAVL de ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros, “algunas marcas de origen chino no reportan, por lo que las cifras no abarcan todas las ventas de vehículos”.

Tendencia anual muestra recuperación gradual del sector

La gráfica histórica del RAIAVL muestra que, aunque el mercado aún se encuentra por debajo de los máximos observados antes de 2019, las ventas acumuladas de 2025 superaron las de 2024, consolidando una tendencia de recuperación gradual tras los años de contracción registrados desde 2020.

El próximo reporte con cifras definitivas se publicará el 9 de enero de 2026, informó el Inegi.

