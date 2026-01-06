GENERANDO AUDIO...

Las personas manifestaron más desconfianza en la economía. Foto: Cuartoscuro.

La confianza de los consumidores disminuyó en diciembre del 2025, en comparación con el año anterior, debido a la incertidumbre económica actual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para ese mes, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) fue de 44.7 puntos. Dicha cantidad, refleja un aumento del 0.6% con respecto al indicador de noviembre del mismo año.

Sin embargo, en la comparación anual, la Confianza del Consumidor muestra una disminución del 2.4%, en comparación con diciembre, pero del 2024.

Hay menos confianza sobre la situación económica

De forma específica, las personas consultadas manifestaron una mayor desconfianza en la situación económica de los próximos 12 meses. Y es que, el indicador de confianza en dicho rubro bajó 6.9%, con respecto a diciembre del 2024.

A su vez, más gente manifestó más desconfianza en la situación económica, en comparación con la economía de hace 12 meses. En dicho rubro, el indicador disminuyó un 4.3%.

Sin embargo, esta desconfianza no frenó las posibilidades de las personas para comprar muebles, televisores y electrodomésticos, en comparación con hace un año. En diciembre de 2025, el indicador incrementó un 0.6% con respecto al mismo mes, pero del 2024.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: