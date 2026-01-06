GENERANDO AUDIO...

El maíz es el principal producto que exporta México. Foto: Cuartoscuro.

Las semillas, grasas, manteca y aluminios son algunos de los principales productos que Venezuela exporta a México, toda vez nuestro país envía principalmente maíz.

En 2025, México hizo exportaciones a Venezuela por un valor de 205 millones de dólares. En cambio, dicho país exportó a territorio mexicano productos con un valor de 31.3 millones, según datos de Data México.

La suma de estas importaciones y exportaciones entre ambos países da un total de 236.3 millones de dólares en 2025.

México y Venezuela tuvieron una diferencia de exportaciones e importaciones de 174 millones de dólares en ese año, según el portal mencionado.

Los resultados del 2025 reflejan una disminución con respecto al 2024, año en México exportó a Venezuela productos por 240 millones de dólares. En cambio, Venezuela tuvo una participación de 35.1 millones. Dicho intercambio comercial sumó 275.1 millones.

Data México detalla que las exportaciones e importaciones mostraron una diferencia de 205 millones de dólares entre ambos países en el 2024.

Las principales exportaciones de México a Venezuela son el maíz, el extracto de malta, medicamentos, perfumería y cosméticos.

En cambio, el país venezolano exporta a México productos como semillas, mantecas, grasa y aluminio, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Exportaciones de México a Venezuela en 2024

Productos más exportados

Maíz: 17.5%

Extracto de malta: 5.5%

Tapones y tapas, cápsulas para botellas y similares: 5.39%

Tensioactivo para lavado: 5.27%

Monitores y proyectores: 4.1%

Preparaciones capilares: 3.58%

Perfumería y cosméticos: 3.39%

Aceites de petróleo o minerales bituminosos:

Medicamentos de productos mixtos: 3.22%

Origen de las exportaciones

Ciudad de México: 87.7 millones de dólares (38.6%)

Estado de México: 56.5 millones (24.9%)

Nuevo León: 30 millones (13.2%)

Jalisco: 12.3 millones (5.41%)

Baja California: 9.86 millones (4.34%)

Chihuahua: 9.81 millones (4.32%)

Querétaro: 4.91 millones (2.16%)

Veracruz: 4.81 millones (2.12%)

Importaciones de Venezuela a México en 2024

Productos más importados

Semillas y frutos oleaginosos, enteros o partidos: 49.9%

Manteca, grasa y aceite de cacao: 14.5%

Aluminio en bruto: 6.49%

Moluscos en distintas variedades: 5.17%

Madera aserrada en espesos, superior a 6mm: 5.88%

Desperdicios y desechos de aluminio: 3.17%

Enzimas: 2.61%

Construcciones y sus partes: 2.9%

Alambre de aluminio: 1.94%

Depósitos, barriles, tambores, bidones y similares: 1.48%

Destino de importaciones

Jalisco: 15.6 millones de dólares (45.7%)

Nuevo León: Nuevo León 6.12 millones (17.9%)

Ciudad de México: 5.08 millones (14.9%)

Guanajuato: 1.71 millones (5.01%)

Quintana Roo: 1.39 millones (4.08%)

Estado de México: 1.13 millones (3.32%)

San Luis Potosí: 1.09 millones (3.18%)

A lo largo de 17 años, el comercio entre Venezuela y México ha disminuido progresivamente. El pico más alto de comercio se registró durante el primer trimestre del 2008, cuando las importaciones y exportaciones alcanzaron los 680 millones de dólares. Sucedió cuando Hugo Chávez todavía era presidente de Venezuela.

Aumenta inversión de Venezuela en México

Pese a la disminución gradual de las exportaciones, la inversión directa de Venezuela a México ha incrementado. Y es que, en 2024, empresas de dicho país inyectaron 45.3 millones de dólares en territorio mexicano. Se trata de la inversión más alta hecha por Venezuela en México desde el 1993, según se aprecia en la información de Data México.

Estados con inversión proveniente de Venezuela

Ciudad de México: 8.77 millones de dólares

Quintana Roo: 8.46 millones

Yucatán: 3.8 millones

Envío de remesas

En lo que se refiere a remesas, en el tercer trimestre de 2025, México recibió 629 mil dólares en remesas desde Venezuela.

Mientras que, en el mismo periodo, Venezuela recibió 4.21 millones en remesas desde México.

