El Paquete Económico 2025. Foto: Cuartoscuro

La organización México Evalúa puso la lupa sobre lo bueno, lo malo y lo feo en los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación para el próximo año y presentó un análisis en el documento: “Erario, Paquete Económico 2025″.

Lo bueno del Paquete Económico 2025

Expertos coincidieron en que los recortes hechos en distintas áreas envían una buena señal al sector financiero sobre la responsabilidad en el manejo del dinero público, en concordancia con recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Está presentando un déficit de 3.9%, el déficit ampliado y esto es una reducción de un poquito de más del 2 por ciento, de dos puntos del producto, controlar el endeudamiento es una buena señal para el sector financiero”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa

Por su parte, Jorge Cano, coordinador de programas de gasto público, México Evalúa, destacó que el “gran recorte” puede ser un apoyo para “estabilizar finanzas públicas”

“En cuanto a la buena noticia, quizá bastante agridulce, es que este gran recorte que se da puede ayudar a estabilizar las finanzas públicas en el corto plazo, en el mediano plazo quizá y es la estrategia que recomendaba el FMI, la que aplica Milei actualmente, motosierra al gasto para eventualmente sanear las finanzas públicas”, Jorge Cano, coordinador de programas de gasto público, México Evalúa

Lo malo del Paquete Económico 2025

A pesar de la reducción que el gasto tendrá, cuenta con prioridades de desarrollo “mal alineadas”, ya que recorta recursos en áreas elementales para el bienestar de la población como: gasto en inversión de infraestructura, seguridad, educación y salud.

“Las prioridades de desarrollo están mal alineadas, se gasta más en temas de pensiones y de intereses de la deuda que en salud, educación, inversión y seguridad”, Jorge Cano, coordinador de programas de gasto público, México Evalúa

Además, apuntaron que el 90% de los ingresos tributarios ya están comprometidos. De igual manera, no hay recursos suficientes en el Fondo de Estabilización tanto federal como de las entidades federativas. Finalmente, la renta petrolera nacional no será utilizada para la inversión pública, por lo que será necesario obtener más ingresos.

Ante esto sugirieron una reforma fiscal, además se requiere por parte del gobierno federal reforzar la democracia y las instituciones públicas.

“Lo que necesita México es, definitivamente, este paquete de reformas fiscales y compromisos de fortalecimiento de la democracia y las instituciones, ese es el camino que queda”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa

Carlos Ramírez, codirector de Integralia, destacó que “mantenernos como vamos es insostenible”.

“Queda evidente para todos que el espacio para seguir posponiendo una reforma fiscal parece se ha agotado, mantenernos como vamos es insostenible”

Lo feo del Paquete Económico 2025

Lo feo del Paquete Económico, de acuerdo con México Evalúa, es que no fortalece al sector privado, no tiene una buena planeación de las finanzas públicas, no presenta una buena apuesta en seguridad pública. Además, tampoco en la regulación económica de distintos sectores y por ello no está blindando contra las acciones que pudiera emprender el futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y así como los retos que traerá la revisión del T-MEC.

“El paquete no nos prepara para enfrentar los desafíos de la revisión con Estados Unidos y de los retos que puede imponernos el nuevo presidente”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa

Mariana Campos reconoció que el 2025 será un año “complicado”, sobre todo por los flancos de incertidumbre que dejaron abiertos las reformas legales, dentro de ellas al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Yo creo que sí es un año complicado porque se fueron sumando varias capas a los problemas, de por sí una revisión del tratado siempre puede ponernos a temblar, dado que es principal para la actividad económica en México, pero a eso le sumamos que se hicieron reformas que cambiaron el diseño del Estado mexicano”, Mariana Campos, directora general de México Evalúa

Por eso, en aras de mejorar la economía nacional, los analistas propusieron que se ponga en marcha una “operación cicatriz” en la relación entre el sector público y el privado, a fin de encontrar una ruta común en el impulso a la economía.

“A mí me parece que es muy importante que en esta administración se vuelvan a estrechar los lazos entre el sector privado y el gobierno… que se platique las formas en que el sector privado puede ayudar en el crecimiento de la economía”, Liliana Alvarado, directora general de Ethos

Así, el Paquete Económico 2025 presenta varios matices, retos que afrontar tanto para la economía en su contexto nacional como el papel con otros jugadores internacionales y los desafíos que se puedan representar.