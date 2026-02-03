Remesas a México cayeron en 2025 por primera vez en 11 años

GENERANDO AUDIO...

Las remesas cayeron en México. Foto: Cuartoscuro

Las remesas a México registraron en 2025 su primera caída en 11 años, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico). Los envíos desde el exterior sumaron 61 mil 791.2 millones de dólares, lo que representó una baja de 4.6% frente a los 64 mil 746.4 millones reportados en 2024.

Más del 95% de las remesas que llegan al país provienen de Estados Unidos, principal origen de estos recursos que son clave para millones de familias mexicanas.

Con este resultado, se confirma el fin de un periodo de 11 años consecutivos de crecimiento en las remesas, durante el cual estos ingresos casi se triplicaron, de acuerdo con el especialista Juan José Li, analista del grupo BBVA.

“Después de 11 años seguidos de expansión en las remesas, periodo en el que estos recursos casi se triplicaron, en 2025 se confirma el fin de esta racha de crecimiento”, Juan José Li, analista del grupo BBVA en un reporte a clientes.

Migración y otros factores detrás de la caída

De acuerdo con el especialista Juan José Li, el descenso de los envíos está ligado a una menor migración mexicana hacia Estados Unidos registrada entre 2021 y 2023, lo que redujo la llegada de nuevos trabajadores que suelen enviar dinero a sus familias.

“Al no haber una renovación en el flujo de nuevos migrantes, es difícil que las remesas mantengan su crecimiento, por ello, el flujo de remesas a México registró solo un ligero aumento en 2024 y una caída en 2025”, señala Li en el reporte.

Con la frontera entre México y Estados Unidos bloqueada para la migración irregular por la agresiva política del presidente Donald Trump está latente un posible declive mayor de los envíos de dinero.

También advirtió que existen riesgos adicionales para los envíos en 2026, como una posible desaceleración económica en Estados Unidos, un mayor endurecimiento de la política migratoria y la apreciación del peso frente al dólar.

Según el experto, la reducción de los envíos de dinero coincide con un descenso en la migración mexicana hacia Estados Unidos entre 2021 y 2023, en contraste con el aumento de los flujos migratorios de países como Venezuela, Colombia o Perú en ese mismo lapso.

Diciembre rompe racha de caídas

Pese al retroceso anual, Banxico reportó que en diciembre de 2025 las remesas sumaron 5 mil 322 millones de dólares, un incremento de 1.9%, con lo que se rompió una racha de ocho meses consecutivos de caídas.

En México, la segunda mayor economía de América Latina detrás de Brasil, los flujos de remesas alcanzaron en 2024 una cifra equivalente al 3.5% del PIB. Esta proporción es, sin embargo, muy inferior a la que se registra en Nicaragua (27.2%), Honduras (25.2%) y El Salvador (23.5%).

