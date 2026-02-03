Pese a Mundial, México crecerá sólo entre 1.3 y 1.8%, prevé ICC

GENERANDO AUDIO...

ICC prevé crecimiento moderado de economía en México. Foto: Cuartoscuro

México enfrentará 2026 con un crecimiento económico moderado, impulsado de forma parcial por el Mundial de Futbol, pero limitado por riesgos comerciales y un entorno internacional incierto, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC).

De acuerdo con el organismo, la economía mexicana crecerá en un rango de 1.3 a 1.8 %, una mejora frente a 2025, aunque todavía por debajo del potencial del país.

Crecimiento con cautela tras un débil 2025

La vicepresidenta nacional de la ICC México, Marlene Garayzar, describió el escenario como uno de optimismo contenido, tras un año previo con bajo dinamismo económico.

“Puede definirse como optimismo cauteloso. Después de 2025, en el que la economía mexicana mostró un crecimiento cercano a medio punto porcentual, para 2026 estimamos una expansión entre 1.3 y 1.8 %”, señaló.

Garayzar subrayó que, aunque se trata de una mejoría relativa, el avance sigue siendo insuficiente para detonar un crecimiento sostenido.

Inflación a la baja y recortes finales a la tasa

En materia inflacionaria, la ICC anticipa una desaceleración gradual, acompañada de la fase final del ciclo de recortes en la tasa de interés del Banco de México.

El presidente del Grupo de Política Económica de la ICC México, Alejandro Padilla, explicó que la inflación se movería en un rango controlado.

“En inflación, hablamos de un rango entre 3.8 y 4.2 %. La tasa de política monetaria cerró 2025 en siete por ciento y para 2026 esperamos que baje a seis o seis y medio”, detalló.

Mundial 2026: impulso temporal al consumo

Uno de los factores positivos para la economía será el Mundial de Futbol 2026, que podría elevar el consumo y aportar algunos puntos al crecimiento anual.

“Los factores que tienen que ver con consumo se reflejarán en algunos puntos base que ayuden al crecimiento, entre 30 y 50 puntos base”, explicó Padilla.

No obstante, advirtió que este impulso podría venir acompañado de presiones inflacionarias temporales, concentradas en el periodo del torneo.

T-MEC, el principal foco de riesgo

Pese al efecto positivo del Mundial, la ICC alertó que el principal riesgo económico para México seguirá siendo el frente comercial, especialmente la relación con Estados Unidos y el futuro del T-MEC.

El vicepresidente del Grupo de Política Económica de la ICC México, Kenneth Smith, descartó una ruptura inmediata del tratado, pero reconoció un escenario complejo.

“No vemos una inminente salida de Estados Unidos ni un colapso del tratado, pero sí vemos turbulencia y escenarios difíciles”, afirmó.

Smith explicó que, aunque existen excepciones arancelarias, persisten riesgos para sectores clave.

“Los productos que cumplen con la regla del T-MEC no pagan el 25 %; hay excepciones especiales, sobre todo en automotriz y autopartes”, indicó.

Un 2026 marcado por la incertidumbre

Con un crecimiento moderado, un impulso temporal por el Mundial y un T-MEC bajo presión, México entra a 2026 en un entorno de alta volatilidad, condicionado por la política comercial de Estados Unidos y el desempeño de la economía global.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.