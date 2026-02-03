Cae la confianza empresarial en México y suma casi un año en terreno negativo

GENERANDO AUDIO...

Industria. Foto: Cuartoscuro

La confianza de los empresarios en México volvió a deteriorarse al inicio de 2026. En enero, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.0 puntos, lo que representó una caída mensual de 0.2 puntos y un retroceso anual de 3.4 puntos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, el indicador acumula 11 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos – nivel que marca una percepción optimista por parte de los directivos empresariales -, lo que refleja un escenario persistente de cautela en el sector productivo del país.

El IGOEC se construye a partir de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) y refleja la percepción de las y los directivos de los sectores manufacturero, construcción, comercio y servicios privados no financieros sobre la situación económica del país y de sus propias empresas. (IGOEC y manufactura se reportan en cifras desestacionalizadas; construcción, comercio y servicios, en cifras originales, según INEGI).

Manufactura, comercio y servicios siguen sin recuperar el optimismo

En enero de 2026, el Indicador de Confianza Empresarial de las industrias manufactureras se colocó en 48.4 puntos, con una baja mensual de 0.2 puntos y una caída anual de 3.3 puntos. Con este dato, el sector suma 11 meses consecutivos por debajo del nivel de confianza.

Por su parte, el sector comercio registró uno de los descensos más pronunciados. Su indicador cayó a 47.1 puntos, tras una disminución mensual de 0.6 puntos y una contracción anual de 5.3 puntos, también con 11 meses seguidos en terreno negativo.

Imagen: INEGI

En tanto, la confianza en los servicios privados no financieros se ubicó en 48.8 puntos, con una ligera baja mensual de 0.1 puntos y una reducción anual de 2.6 puntos, acumulando cuatro meses consecutivos por debajo del umbral de optimismo.

Construcción mejora, pero permanece en zona pesimista

El único sector que mostró un avance mensual fue la construcción, cuyo indicador subió 0.4 puntos respecto a diciembre; sin embargo, se mantuvo en 45.5 puntos, todavía lejos del nivel de confianza. Con este resultado, el sector suma 17 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

Un panorama de debilidad prolongada

Los datos muestran que, aunque algunos componentes relacionados con expectativas futuras se mantienen por encima del umbral de confianza, rubros como la situación económica presente del país y el momento adecuado para invertir se mantienen por debajo de 50 puntos, en línea con un ciclo de debilidad que ya se extiende por casi un año.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.