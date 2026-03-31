SAT aclara cuánto dinero puedes tener en tu tarjeta en 2026

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¿Existe un límite de dinero en tarjeta de débito según el SAT? Foto: Cuartoscuro

El SAT informó que no existe un monto máximo de dinero que una persona pueda tener en su tarjeta de débito durante abril de 2026 o en cualquier momento del año.

Sin embargo, la autoridad fiscal sí vigila la procedencia del dinero y que los ingresos sean congruentes con la actividad económica registrada por el contribuyente.

Las tarjetas de débito están ligadas a cuentas bancarias como ahorro, nómina o cheques. A diferencia de las tarjetas de crédito, sólo permiten usar el dinero disponible, por lo que son utilizadas para gastos diarios y para mantener un mejor control del presupuesto personal.

SAT vigila depósitos y origen del dinero

Aunque el SAT no establece un límite de saldo, sí pone atención en los depósitos en efectivo. En particular, se recomienda que estos no superen los 15 mil pesos mensuales, ya que montos mayores pueden generar alertas automáticas en el sistema financiero.

Cuando se detectan movimientos inusuales o ingresos que no coinciden con la información fiscal del usuario, la autoridad puede iniciar revisiones para verificar el origen de los recursos. En caso de encontrar irregularidades, las sanciones pueden incluir:

Multas económicas , cuyo monto depende del tipo de inconsistencia

, cuyo monto depende del tipo de inconsistencia Revisiones fiscales o auditorías

Consecuencias legales, en casos graves de irregularidades

Por ello, es fundamental que todos los ingresos que lleguen a una cuenta bancaria puedan comprobarse con documentos, facturas o registros que respalden su origen.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Además del control fiscal, cada banco puede establecer límites propios en sus cuentas o tarjetas de débito, relacionados con montos máximos de saldo o movimientos permitidos.

Para evitar inconsistencias fiscales, especialistas recomiendan:

Evitar depósitos en efectivo sin comprobación

Revisar los límites y condiciones del banco antes de abrir una cuenta

antes de abrir una cuenta Mantener congruencia entre ingresos declarados y dinero recibido

En general, el punto clave no es cuánto dinero tengas en tu tarjeta, sino que puedas demostrar de dónde proviene cada ingreso que recibes.

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