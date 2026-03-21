SAT revoca autorización a organizaciones para recibir donativos; ve lista

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SAT. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de organizaciones a las cuales se les revocó o canceló la autorización para recibir donativos. De acuerdo con el documento dado a conocer por el servicio dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las fundaciones e institutos no reúnen requisitos necesarios.

A través del directorio oficial, el SAT destacó:

“No reúne requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”

Lista oficial de organizaciones con autorización cancelada o revocada por el SAT

Entre la lista oficial dada a conocer por el SAT, se encuentran:

Refugio para Ancianos A.C.

Fondo para Niños de México A.C.

México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C

Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama, MUCCAM A.C.

Asociación para la Protección de Menores Enfermos I.A.P.

Cero Pobreza Extrema en México A.C.

El corte del directorio es hasta el corte que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero.

Sin embargo, en el corte al 7 de febrero, el SAT sumó a la lista de revocación a Mexicanos vs Corrupción e Impunidad A.C..

¿Qué hacen las organizaciones a la que se les fue revocada o cancelada la autorización?

En el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., en su página oficial se describe como un “centro de investigación en política pública que propone soluciones efectivas a los desafíos más importantes de México. Apartidistas y sin fines de lucro, proponemos política pública para transformar la vida de las personas y promover el libre ejercicio de sus derechos”.

Mientras que Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama, MUCCAM A.C., detalla que se trata de una “organización nacional sin fines de lucro dedicada a garantizar que nadie enfrente el cáncer de mama en soledad”.

Finalmente, Mexicanos vs Corrupción e Impunidad A.C., afirma que su agenda está “dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”.

Mexicanos primero aclara situación ante el SAT

Luego de que se diera a conocer la situación, la organización Mexicanos Primero aclaró, a través de redes sociales, que se encuentra en espera de una nueva solicitud para que el SAT les autorice poder recibir donativos desde el 19 de diciembre de 2025.

“El 19 de diciembre de 2025, la organización presentó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la solicitud para la nueva autorización para recibir donativos, sustentada en la documentación y requisitos legales correspondientes. En este momento, nos encontramos a la espera de una respuesta por parte de la autoridad fiscal dentro del término de ley. Confiamos en que la autoridad tributaria tomará una decisión apegada a derecho y en beneficio de la sociedad civil”

Además, destacó que “continúa trabajando en la promoción y defensa del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, labor que realizamos desde hace 19 años”.

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