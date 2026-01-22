El límite máximo real de cuánto dinero permite el SAT tener en una cuenta de débito

GENERANDO AUDIO...

A las dudas que generan frecuentemente los deberes de todo ciudadano con el SAT, se suman algunas relacionadas con el uso de tarjetas de debido, especialmente en lo que tiene que ver con los saldos y depósitos constantes. En ese sentido, hay que destacar que no hay un límite máximo de dinero para tener acumulado.

Sin embargo, aunque la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda no establece un límite para el dinero guardado, sí vigila de cerca cómo es que llega ese dinero a tu cuenta.

¿Qué es lo que realmente vigila el SAT?

Más que el saldo total, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se enfoca en el origen de los recursos. Estos son los puntos clave que debes considerar:

Depósitos en efectivo: Los bancos están obligados a notificar al SAT cuando los depósitos en efectivo superan los 15 mil pesos mensuales .

Los bancos están obligados a notificar al SAT cuando los depósitos en efectivo superan los . No es una multa automática: Este reporte no significa que debas pagar impuestos de inmediato o que recibas una sanción, pero el SAT podría solicitarte comprobar la procedencia del dinero.

Este reporte no significa que debas pagar impuestos de inmediato o que recibas una sanción, pero el SAT podría solicitarte comprobar la procedencia del dinero. Ingresos comprobables: Si el dinero proviene de tu salario, honorarios, ventas facturadas o ahorros ya declarados, no tendrás ningún problema fiscal.

Mientras que el riesgo en este tema es cuando no puedes justificar el origen del dinero, ya que el SAT podría considerarlo un ingreso no declarado y aplicar recargos o requerimientos.

Límites de depósito según el nivel de tu tarjeta

Por otro lado, aunque ya aclaramos que el SAT no pone límites de dinero en las cuentas de débito, los bancos sí lo hacen, de acuerdo con el nivel de la cuenta que contrataste, y que tiene que ver con el tipo de servicios a los que puedes acceder.

En 2026, estas son las categorías y sus límites mensuales de depósito:

Nivel 1. Operaciones básicas: límite de 5 mil 700 pesos mensuales

Nivel 2. Mayor actividad económica: límite de 22 mil 800 pesos mensuales

Nivel 3. Alto volumen: límite de 76 mil pesos mensuales

Nivel 4. Alto rendimiento: sin límite, aunque depende del banco

Ahora que, si por alguna razón rebasas el límite de depósito mensual establecido por tu banco, la institución financiera tiene la facultad de reportar la operación al SAT para su revisión.

Toda vez que, respecto a cuándo podrías tener problemas, no necesariamente es por tener mucho dinero, sino por no poder justificarlo. Si recibes depósitos superiores a los montos mencionados y no cuentas con facturas o recibos de nómina que los respalden, la autoridad fiscal podría realizar requerimientos para asegurar que se están cumpliendo las obligaciones tributarias.

