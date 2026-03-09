Se encarece la mesa: inflación repunta a 4.02% y estos alimentos lideran las alzas

GENERANDO AUDIO...

La inflación afectó a los productos agropecuarios.

La inflación general anual incrementó un 4.02% durante febrero de este 2026. El limón, el jitomate y la papa son algunos de los productos que más aumentaron, así como los servicios de loncherías y vivivenda, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su última actualización, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un nivel de 144.307 durante febrero de este año. Dicha cifra representa un aumento en la inflación general mensual de apenas el 0.50% con respecto a enero del 2026.

En cambio, la inflación general anual se ubicó en un 4.02% en febrero del 2026. Es decir, 0.25 puntos porcentuales más que en febrero del 2025, cuando la inflación anual era del 3.77%.

Inflación por productos

De forma específica, la inflación subyacente subió en febrero, ya que estuvo en 4.50%, en contraste con el 3.65% del mismo mes, pero del 2025.

Este tipo de inflación está relacionada a las mercancías, como alimentos, bebidas y tabaco, así como a servicios de vivienda, entre otros.

En cambio, la inflación no subyacente anual se colocó en 2.44%. Muestra una disminución con respecto al 4,08% de febrero del 2025. Dicho parámetro incluye a los productos agropecuarios, energéticos y tarifas gubernamentales.

¿Cuáles son los productos y servicios con más inflación en febrero de 2026?

Con más inflación

Limón (+25.97%)

Jitomate: (+22.51% de inflación)

Papa y otros tubérculos (+20.86%)

Tomate verde (+18.89%)

Plátano (+10.79%)

Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.80%)

Vivienda propia (+0.28%)

Con menos inflación

Cebolla (-8.40%)

Chile serrano (-6.76%)

Calabacita (-4.70%)

Huevo (-2.63%)

Gas doméstico LP (-1.84%)

Tabla de productos con mayor y menor inflación en febrero 2026. Foto: Inegi.

Estados con más aumento de inflación en febrero del 2026

Veracruz (+0.80% por encima del promedio nacional)

Tlaxcala (+0.79%)

Puebla (+0.79%)

Campeche (+0.71%)

Quintana Roo (+0.68%)

Entidades con menos incremento de inflación en febrero del 2026

Tamaulipas (+0.12%)

Oaxaca (+0.21%)

Baja California (+0.24%)

Nuevo León (+0.29%)

Baja California Sur (+0.29%)

