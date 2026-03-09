Canaco CDMX reporta pérdidas de 61 millones de pesos tras marchas del 8M

GENERANDO AUDIO...

Impacto económico de movilizaciones del 8M en CDMX Foto: Cuartoscuro

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó sobre el impacto económico derivado de las movilizaciones registradas el pasado domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Según la institución, estas manifestaciones afectaron directamente a 3 mil 974 unidades económicas, generando pérdidas significativas en el sector terciario de la capital.

Pérdidas en ventas afectan al sector comercio CDMX

El análisis realizado por Canaco CDMX en los principales corredores de la manifestación —desde la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y hasta el Zócalo capitalino— indica que las ventas no realizadas ascienden a 24 millones 139 mil pesos. Esta disminución responde al cierre preventivo de negocios y a la reducción del flujo de clientes en las zonas afectadas.

Costos de seguridad elevan el impacto en el comercio capitalino

Además de la caída en ventas, los establecimientos tuvieron que destinar 41 millones 893 mil pesos en protección y seguridad, que incluyó la colocación de vallas, resguardo de fachadas y contratación de seguridad privada. Estos gastos se suman a las pérdidas por ventas, resultando en un impacto económico total de 61 millones 205 mil pesos para los negocios de la capital.

Pequeños comerciantes afectados por gastos de protección

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, destacó que este gasto en seguridad representa una carga significativa, especialmente para los pequeños comercios, quienes destinaron recursos que podrían invertirse en el desarrollo de sus negocios para mitigar riesgos de actos vandálicos.

Llamado a autoridades para fortalecer la seguridad y apoyo económico

La Cámara de Comercio de CDMX hizo un llamado a las autoridades capitalinas para fortalecer los esquemas de seguridad y fomentar el diálogo con el sector comercio. Además, sugirió considerar incentivos o apoyos económicos que compensen las afectaciones durante este tipo de jornadas de manifestación.

El organismo reiteró su respeto al derecho de libre manifestación y respaldó la lucha por la erradicación de la violencia de género.

