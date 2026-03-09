Precio del petróleo se dispara en medio del conflicto con Irán: WTI alcanza más de 100 dólares

GENERANDO AUDIO...

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) superó este 8 de marzo de 2026 en Nueva York los 100 dólares por barril, impulsado por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de crudo.

Hacia las 22:40 GMT, el barril de WTI para entrega en abril subía 17,87% hasta 107 mil 14 dólares, después de alcanzar un máximo de 111 mil 24 dólares, antes de retroceder ligeramente.

Se trata de un nivel que no se registraba desde julio de 2022, según datos del mercado.

Precio del petróleo sube 60% desde inicio de la ofensiva contra Irán

Desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del WTI ha aumentado 60%, un incremento que analistas consideran inédito en un periodo tan corto.

Incluso la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, que llevó el precio del barril hasta 130,50 dólares, no provocó un movimiento tan fuerte en el mercado en tan poco tiempo.

Tráfico en el estrecho de Ormuz casi paralizado por la guerra

En el noveno día del conflicto, iniciado el 28 de febrero, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz permanece prácticamente detenido.

Por esta vía transita cerca del 20% de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción representa un riesgo significativo para el mercado energético global.

Ante la situación, Estados Unidos trabaja con empresas navieras que buscan retirar sus petroleros del golfo Pérsico.

Estados Unidos analiza protección militar para petroleros en la región

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró a CBS que los buques que atraviesen el estrecho podrían contar con protección militar estadounidense durante su tránsito.

El funcionario expresó que espera que el tráfico marítimo vuelva a la normalidad en un futuro cercano.

Además, consideró que los precios del petróleo no deberían subir mucho más, ya que, según afirmó, el mundo cuenta actualmente con suficiente suministro de crudo.

Washington descarta atacar infraestructura energética de Irán

Wright también señaló que Estados Unidos no planea atacar la infraestructura energética iraní, después de que Israel bombardeara depósitos de petróleo y un sitio logístico en Teherán y sus alrededores.

Los ataques contra instalaciones petroleras se produjeron en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que mantiene en alerta a los mercados internacionales de energía.

