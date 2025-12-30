GENERANDO AUDIO...

Los horarios de operación de las instituciones bancarias suelen generar dudas en estas fechas, en particular el 31 de diciembre y el 1 de enero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece diferentes tipos de operaciones entre el último día de 2025 y el primer día de 2026.

¿Cómo operan los bancos el 31 de diciembre?

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, al ser un día hábil de acuerdo al calendario del sistema financiero mexicano, la operatividad de los bancos será de manera normal, que regularmente es de 09:00 a 16:00 horas, dependiendo la entidad bancaria.

¿Cómo operan los bancos el 1 de enero?

En contraste, el jueves 1 de enero de 2026 se suspenderá el servicio en sucursales, por lo que no habrá atención presencial a los usuarios.

Este día está marcado como día inhábil por la CNBV, además de que la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo establece como día de descanso obligatorio.

Mediante un comunicado, la Asociación de Bancos de México (AMB) precisó que todas las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas durante esta fecha. La suspensión aplica únicamente para la atención directa al público en oficinas bancarias tradicionales, conforme a lo establecido por la autoridad financiera.

Sin embargo, indicó que los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público, respetando sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo oficial. Estas sucursales funcionarán de acuerdo con las políticas internas de cada institución y el horario del establecimiento comercial en el que se ubiquen.

La ABM recordó a los usuarios que, pese al cierre de las sucursales bancarias, los servicios financieros seguirán disponibles a través de cajeros automáticos, banca digital y banca telefónica, con lo que se podrán realizar consultas, transferencias, pagos y otras operaciones sin acudir a una sucursal física.

Días que no operarán las entidades bancarias en 2026

La CNBV publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario oficial de días en los que las entidades financieras deberán cerrar y suspender operaciones durante 2026.

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Lunes 2 de febrero – Conmemoración del 5 de febrero

– Conmemoración del 5 de febrero Lunes 16 de marzo – Conmemoración del natalicio de Benito Juárez

– Conmemoración del natalicio de Benito Juárez Jueves 2 y viernes 3 de abril – Semana Santa

– Semana Santa Viernes 1 de mayo – Día Internacional del Trabajo

– Día Internacional del Trabajo Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia

– Día de la Independencia Lunes 2 de noviembre – Día de Muertos

– Día de Muertos Lunes 16 de noviembre – Conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

– Conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana) Sábado 12 de diciembre – Día del Empleado Bancario

– Día del Empleado Bancario Viernes 25 de diciembre – Navidad