El Papa León XIV alerta sobre los peligros de la inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

Ante el incremento de fraudes digitales y casos de ciberacoso, el Papa León XIV emitió un documento en el que reconoce los beneficios de la inteligencia artificial, pero también alerta sobre los peligros que implica su uso sin regulación ética y cultural.

De acuerdo con Alberto Barranco, el pontífice recordó que desde un inicio la Iglesia Católica valoró la inteligencia artificial como una herramienta para el desarrollo científico y tecnológico, siempre que esté al servicio del hombre y no convierta al ser humano en un subordinado de la tecnología.

Uno de los principales peligros señalados es la creación de realidades paralelas, donde se vuelve cada vez más difícil distinguir entre verdad y ficción. En este contexto, la IA puede transformarse en una especie de oráculo omnisciente, percibido como fuente absoluta de información, memoria y consejo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de UNOTV.