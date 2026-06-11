Mundial 2026 es la “ventana perfecta” para protestas

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Las protestas previstas para la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México han generado atención nacional e internacional debido a la diversidad de grupos que buscan visibilizar sus demandas durante uno de los eventos más importantes del deporte mundial.

Cullen indicó que las protestas previstas forman una “ventana perfecta”, ya que coinciden diversas inconformidades sociales en un momento de máxima exposición mediática para México.

Entre los sectores que anunciaron movilizaciones se encuentran madres buscadoras, integrantes de la CNTE, trabajadores jubilados de Pemex y CFE, así como representantes del Poder Judicial. Las manifestaciones coincidirán con la apertura del torneo en el Estadio Ciudad de México, escenario que concentrará la mirada de millones de personas.

Alejandra Cullen destaca presencia de madres buscadoras en protestas

La analista Alejandra Cullen consideró que la presencia de las madres buscadoras representa uno de los mensajes más relevantes dentro de las movilizaciones programadas para la inauguración del Mundial.

Durante su participación en Noticias en Claro, señaló que este grupo refleja una crisis social que enfrenta México y destacó que su manifestación busca visibilizar una problemática sin recurrir a actos violentos.

Cullen afirmó que la inauguración del torneo se ha convertido en un espacio ideal para que distintos sectores expresen sus reclamos debido a la atención global que genera el evento.

La analista también se refirió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que calificó como un grupo históricamente identificado por ejercer presión política para obtener respuestas a sus demandas.

Según explicó, la organización se fortaleció durante el sexenio pasado y actualmente mantiene una capacidad importante de movilización. Además, señaló que las exigencias de la CNTE forman parte de una serie de reclamos acumulados por distintos sectores.

Mundial 2026 concentra la atención mundial

De acuerdo con la especialista, el partido inaugural representa una oportunidad única para quienes buscan visibilidad internacional, ya que el estadio sede albergará por tercera ocasión una inauguración mundialista.

Pese al contexto de protestas, Cullen expresó entusiasmo por el arranque del torneo y confió en que el ambiente generado por el Mundial contribuya a reducir las tensiones y permita el desarrollo de la celebración deportiva.

Las autoridades mantienen preparativos de seguridad y logística para atender tanto el evento deportivo como las movilizaciones anunciadas.

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