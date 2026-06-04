Doble golpe a Morena por reportes de visas y señalamientos de EE. UU.

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La analista Alejandra Cullen destacó que los reportes del Los Angeles Times sobre presuntas restricciones de visas a gobernadores de Morena podrían pegar directo en la credibilidad del partido. Durante su participación, señaló que el tema “va a caer por su propio peso” si los funcionarios intentan viajar a Estados Unidos.

Cullen explicó que el caso tiene un impacto mayor porque Alfonso Durazo no solamente es gobernador, también preside el Consejo Nacional de Morena, órgano clave en la selección de candidaturas.

La analista afirmó que desacreditar al medio o al periodista Steve Fisher no basta para cerrar el tema. Se recordó que reportes previos del mismo periodista sobre Rubén Rocha Moya terminaron por confirmarse.

Cullen subrayó que el Los Angeles Times es un medio serio en Estados Unidos y que, si los señalamientos son ciertos, tendrán consecuencias políticas.

Durazo y Morena enfrentan presión política

Para Alejandra Cullen, el caso de Durazo es delicado por su papel dentro de Morena. Señaló que encabeza el Consejo Nacional justo en un momento clave para definir candidaturas al Congreso y a gubernaturas.

También cuestionó que en México no haya señales claras de investigaciones sobre los expedientes mencionados en Estados Unidos.

Cullen interpreta carta de AMLO a Sheinbaum

Cullen también habló de la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Consideró que su reaparición muestra preocupación por el momento político que enfrenta Morena.

La analista destacó que el mensaje de AMLO puede leerse como una señal hacia el Ejército mexicano y hacia los mexicanos que viven en Estados Unidos.

El análisis cerró con la idea de que Morena enfrenta un momento de alta presión por los señalamientos difundidos en Estados Unidos.

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