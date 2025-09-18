GENERANDO AUDIO...

Durante su participación en Noticias en Claro, la analista Alejandra Cullen advirtió sobre la persistencia de la impunidad en el gobierno federal y la compleja situación política interna de Morena.

Cullen destacó que, pese a declaraciones oficiales, existen irregularidades en casos relacionados con corrupción y huachicol.

“Cuando dicen que ya no hay huachicol, es cuando más se encuentran. Si dicen que ya no hay impunidad, espero que no sea el caso. Me parece que la presidenta (Sheinbaum) está buscando, actuando con mucha firmeza y buscando que esto se esclarezca.”, señaló.

Además, la analista hizo referencia a la actuación de la Fiscalía General de la República, que ha exculpado a varios funcionarios sin deslindar responsabilidades ni llamar a declarar a personas clave.

En particular, mencionó el caso de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, quien habría sido exonerado de cualquier vínculo con Hernán Bermúdez sin que se investigaran adecuadamente sus responsabilidades. Según Cullen, “hay muchísima información que como gobernador seguramente tenía y que podría ser útil en estas investigaciones”.

La analista también destacó la influencia de Omar García Harfuch en las investigaciones, debido a su cercanía con la presidenta, y advirtió sobre la existencia de jugadores políticos con distintos intereses dentro de Morena, lo que podría derivar en confrontaciones internas.

Cullen mencionó además que el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, aparece en diversas investigaciones sobre huachicol, irregularidades y financiamiento de campañas, lo que complica aún más la dinámica política.

En cuanto a la gestión de recursos, la analista señaló que Pemex enfrenta problemas históricos de administración y robo de combustible, lo que ha debilitado los ingresos de la empresa y del Estado, haciendo aún más urgente que la presidenta establezca control y orden dentro de su gobierno.

Finalmente, Cullen advirtió que, de no actuar con firmeza, el gobierno corre el riesgo de volverse inoperante y perder capacidad de acción frente a la corrupción y los conflictos internos.