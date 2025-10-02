Sheinbaum ha reducido la polarización, pero no hay resultados

GENERANDO AUDIO...

La analista Alejandra Cullen aseguró que el mayor logro de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno ha sido reducir la polarización social heredada de López Obrador, aunque advirtió que aún no existen resultados concretos en su gestión.

En entrevista con José Cárdenas, Cullen destacó que Sheinbaum ha logrado un estilo distinto al de su antecesor, con un discurso sereno y mayor apertura al diálogo con diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, subrayó que la oposición política sigue sin tener espacio en la agenda del nuevo gobierno.

Su discurso es sereno, pero no hay resultados

De acuerdo con Cullen, la diferencia con el sexenio anterior radica en el tono presidencial:

“Su discurso, su forma de hablar es pausada, sus mañaneras son serenas… no se está peleando con la prensa, ni con los periodistas”, afirmó.

La analista puntualizó que la presidenta ha tendido puentes con el sector privado e intelectuales, grupos con los que López Obrador mantenía confrontación constante. Este estilo, dijo, ha sido clave para explicar la popularidad de la mandataria:

“Efectivamente la polarización sí se ha reducido y eso le ha generado magníficos resultados. La presidenta acabó su primer año arriba del 75% de popularidad”, señaló.

No obstante, advirtió que ese respaldo social se sostiene solo en el discurso:

“Lo único que hay es un discurso diferente al anterior y una bola de promesas, pero básicamente no hay resultados”.

La oposición no existe para Morena

En contraste con el acercamiento hacia sectores sociales, Cullen fue crítica respecto a la relación del gobierno con la oposición:

“Para Morena y para la presidenta los partidos de oposición no existen… los tienen completamente anulados”, sostuvo.

Recordó que la mandataria no ha recibido a líderes opositores en su primer año, lo que refleja una soberbia alimentada por la victoria electoral y la mayoría legislativa:

“El nivel de soberbia al haber ganado con 54% la elección y al tener esta supermayoría ficticia les da un poder absoluto para hacer de lado a la oposición”, explicó.

Cullen enfatizó que, aunque la oposición partidista luce desdibujada, el verdadero contrapeso podría surgir desde la sociedad civil:

“La oposición está en grupos de la sociedad con los que la presidenta tiene un discurso mucho más suave”.

Todavía le queda tiempo

Finalmente, la analista subrayó que la presidenta debe demostrar que puede trascender el estilo comunicativo y entregar resultados tangibles:

“Todavía le queda tiempo para demostrar, sobre todo, que logre generar resultados más allá de sus discursos, porque todavía estamos muy lejos de lograrlo”, advirtió.

