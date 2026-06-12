Condusef lanza herramienta para identificar llamadas de fraude bancario

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) presentó una nueva herramienta para ayudar a los ciudadanos a identificar y reportar posibles intentos de fraude telefónico, informó la analista Alicia Salgado.

Durante su colaboración, explicó que esta plataforma permite a los usuarios consultar si un número telefónico ha sido reportado previamente por otras personas como sospechoso, así como registrar nuevos números desde los cuales hayan recibido llamadas o mensajes relacionados con posibles engaños.

Fraudes telefónicos afectan principalmente al sector bancario

De acuerdo con los datos expuestos por la colaboradora, una parte importante de las reclamaciones por fraude tiene su origen en llamadas telefónicas.

“El 54.7% de las reclamaciones totales que derivan de reclamaciones por un posible fraude que se inicia en una llamada telefónica es justamente del sector bancario”, señaló.

Ante este panorama, hizo un llamado a los usuarios para extremar precauciones cuando reciban llamadas supuestamente realizadas por instituciones financieras.

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