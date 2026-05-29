Pemex enfrenta presión por caída de reservas petroleras

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La caída de las reservas petroleras en México vuelve a encender las alarmas sobre el futuro energético del país.

En este análisis, Alicia Salgado explica cómo la sobreexplotación de Cantarell marcó el inicio del deterioro de Pemex, el impacto financiero y operativo que enfrenta la petrolera mexicana, así como el reto de mantener la producción ante el agotamiento de los yacimientos.

Además, se aborda la postura de Carlos Slim sobre la necesidad de fortalecer la exploración y producción petrolera, así como el papel de la inversión privada y los contratos mixtos en aguas profundas.

¿Puede México recuperar sus reservas o es momento de acelerar la transición energética?

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