Estados de cuenta, la importancia de revisarlos y conocerlos

La analista financiera, Alicia Salgado reflexiona sobre la importancia de revisar los estados de cuenta bancarios. Esto debido a que “a partir del 1 de octubre próximo, todos los bancos del país que emiten estados de cuenta tendrán que presentarlos o entregárselos a sus clientes en formato universal”.

Según la experta, “las tarjetas clásicas son las que más tasa de interés tienen y están ahorita en estos momentos en torno al 50% la tasa de interés y también las tarjetas que menos pagan son las Platinum o las Infinitum que pueden estar entre 25 y 35% de tasa de interés dependiendo del banco”.

“Si tú tienes dos o más tarjetas y a veces te preguntas ‘¿quién me da mejor crédito, quién me da mejor tasa y quién me da mejor plazo en caso de que no seas totalero. Pues evidentemente te conviene irte a revisar tus estados de cuenta”.

Alicia Salgado, analista financiera