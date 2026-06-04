Señalamientos por narco sacuden a la política mexicana

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El periodista Javier Solórzano advierte sobre el aumento de señalamientos contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado, en un contexto donde convergen investigaciones oficiales y reportes periodísticos.

El análisis distingue entre la información confirmada por autoridades estadounidenses y nuevas revelaciones provenientes de medios de comunicación. En este sentido, destaca el papel del Departamento de Justicia de Estados Unidos y reportes que han anticipado casos relevantes.

Entre los nombres señalados figura el de Rubén Rocha Moya, junto a otros funcionarios vinculados al estado de Sinaloa.

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