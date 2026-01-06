GENERANDO AUDIO...

El reciente acontecimiento de la salida forzada del presidente Nicolás Maduro de Venezuela ha sacudido los cimientos de la política internacional. Javier Solórzano, en su análisis, reflexiona sobre el contexto y las implicaciones de esta medida impulsada por Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.

En el video, Javier Solórzano hace una comparación entre la situación en Venezuela y la operación militar de Estados Unidos en Panamá en la década de 1980. Aunque la crisis actual tiene sus raíces en cuestiones económicas y políticas complejas, el narcotráfico y el control de los recursos naturales, especialmente el petróleo, son los grandes motores detrás de la intervención estadounidense.

