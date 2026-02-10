Violencia en México repunta y prende focos rojos

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano alertó sobre lo que calificó como una nueva ola de violencia en México, la cual se manifiesta a través de secuestros, asesinatos, desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas en distintas regiones del país, particularmente en el Pacífico mexicano.

Durante su comentario, Solórzano sostuvo que“cada vez hay más indicios de que se ha venido desatando, de nuevo, una ola de violencia profundamente inquietante”, subrayando que los hechos recientes no pueden ser considerados casos aislados.

Uno de los episodios que más cuestionamientos genera es el de los mineros desaparecidos en Sinaloa, quienes fueron encontrados en una fosa clandestina en la zona de El Verde, en Concordia. Sobre la versión oficial, el periodista expresó dudas: “Cuesta un poquito de trabajo creer eso, ¿sabes por qué? Porque los mineros estaban haciendo labores de primerísima importancia”.

