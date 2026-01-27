Suprema Corte, en total incongruencia entre el código de conducta de la 4T y las acciones de sus ministros

GENERANDO AUDIO...

Hay una contradicción flagrante entre el discurso de austeridad y cercanía popular que ostentan los ministros de la Suprema Corte y sus acciones recientes, como la compra de camionetas blindadas de lujo y el uso de placas de Morelos para evadir el pago de tenencia, considera Jesús Silva-Herzog.

En Noticias en Claro, el analista afirma que estos episodios no solo son “inadmisibles” para el máximo tribunal del país, sino que revelan una falta de liderazgo y una preocupante incapacidad del ministro presidente para anticipar el impacto de tales escándalos en la opinión pública.

Además, advierte sobre la pérdida de imparcialidad de la Corte, la cual percibe alineada totalmente con los intereses del Poder Ejecutivo, destacando con preocupación que el tribunal ha comenzado a adoptar las razones políticas del presidente como su propia “racionalidad jurídica”, dejando de funcionar como un árbitro independiente.

