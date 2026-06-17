Jay Clayton: el nuevo jefe de inteligencia de EE. UU. que pone la mira en México

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Jay Clayton se coloca al centro de una historia que ya no pertenece a los tribunales… su llegada a la inteligencia estadounidense vuelve las acusaciones contra funcionarios mexicanos ligados al narco un asunto de seguridad nacional.

Clayton conoce los expedientes y sabrá convertirlos en presión política… fue fiscal del Distrito Sur de Nueva York… ahora es el nuevo director nacional de Inteligencia. Antes perseguía delitos; ahora perseguirá personas, redes y secretos. Firmó las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios… supervisó el proceso contra Maduro… dio la estocada a “Los Chapitos”.

El espionaje estadounidense gira el foco hacia México… el blanco: los funcionarios que cobran del narco… ya no es solo un asunto judicial… es inteligencia con todo y satélites, escuchas, informantes y presión diplomática.

Clayton cambia de arma… como fiscal usó la escopeta… como director de Inteligencia tendrá un cañón.

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