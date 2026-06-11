Jay Clayton, el fiscal que acusó a Rocha Moya, ahora dirigirá la inteligencia de EE. UU.

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Jay Clayton lidera casos sobre narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, un cargo desde el que coordinará el trabajo de las agencias de inteligencia estadounidenses y asesorará al Gobierno en materia de seguridad nacional. La designación deberá ser ratificada por el Senado.

El nombramiento coloca en una de las posiciones más sensibles del Gobierno estadounidense al fiscal que encabezó la acusación presentada en abril pasado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, un caso que generó repercusiones políticas a ambos lados de la frontera.

I am pleased to announce the Nomination of very Highly Respected Jay Clayton, former Chairman of the Securities and Exchange Commission, the former Head of Sullivan & Cromwell, one of the most prominent and successful Law Firms anywhere in the World, and the current United States… pic.twitter.com/eKwnUdW0JF — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

Del caso Rocha Moya a la inteligencia de Estados Unidos

Clayton actualmente se desempeña como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más relevantes de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con crimen organizado, narcotráfico internacional, lavado de dinero y delitos financieros.

Fue desde esa posición que encabezó la acusación presentada el pasado 29 de abril contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, quienes fueron señalados por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas.

De acuerdo con la imputación presentada en Nueva York, los acusados habrían mantenido presuntos vínculos con estructuras asociadas al Cártel de Sinaloa, organización investigada por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Trump apuesta por un perfil con experiencia en investigaciones de alto impacto

Antes de convertirse en fiscal federal, Clayton fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) durante la primera administración de Trump.

Durante su gestión al frente de la fiscalía neoyorquina, las investigaciones se han enfocado en delitos considerados de alto impacto, incluyendo narcotráfico, trata de personas, violencia de pandillas, explotación infantil, amenazas a la seguridad nacional, ciberataques y lavado de dinero.

Trump defendió su decisión al destacar el prestigio de Clayton dentro de la comunidad jurídica estadounidense y pidió al Senado acelerar su confirmación.

“Me complace anunciar el nombramiento del muy respetado Jay Clayton… para ser el próximo director de Inteligencia Nacional”, dijo Trump este jueves en redes sociales.

La nominación ocurre en medio de una disputa política en Washington

El anuncio llega después de la controversia generada por la designación temporal de Bill Pulte al frente de la inteligencia estadounidense, una decisión que provocó críticas de legisladores demócratas y republicanos debido a su falta de experiencia en temas de seguridad nacional.

La presión política llevó a Trump a optar por un nombramiento permanente y proponer a Clayton para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), organismo encargado de coordinar las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

¿Qué sigue para Jay Clayton?

Para asumir el cargo, Clayton deberá ser ratificado por el Senado estadounidense. De obtener la aprobación, pasará de dirigir una de las fiscalías más influyentes del país a encabezar la estructura que coordina las labores de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos.

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