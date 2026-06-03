Ataques a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, podría fortalecer a la oposición

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La controversia generada por los señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua podría estar provocando un efecto contrario al esperado por el Gobierno federal, de acuerdo con Luis Rubio en su videocolumna.

Rubio sostuvo que el caso de la mandataria estatal fue colocado en la discusión pública junto con el del gobernador con licencia de Sinaloa, pese a que, a su juicio, ambos expedientes son distintos.

El columnista cuenta que la acusación contra la gobernadora se relaciona con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado, mientras que otros casos hacen referencia a supuestos vínculos con grupos delictivos.

“¿Qué tienen en común el caso de la gobernadora de Chihuahua y el caso del gobernador con licencia de Sinaloa? Nada, absolutamente nada”, afirmó.

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