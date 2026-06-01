Relación con EE.UU. y desgaste político: el reto que enfrenta el país

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México enfrenta una encrucijada en su relación con Estados Unidos, considerada la más importante para el crecimiento económico del país debido al peso que tienen las exportaciones, la actividad productiva y la generación de empleo, considera Luis Rubio.

En este contexto, las recientes acusaciones contra integrantes de Morena y las solicitudes de extradición han provocado tensiones políticas y han llevado al Gobierno federal a adoptar una postura cada vez más defensiva frente a Washington, destaca el analista.

De acuerdo con Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de responder a las presiones externas sin quedar atrapada en un discurso exclusivamente soberanista.

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