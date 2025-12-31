Estados Unidos y China marcan la convulsión del nuevo orden mundial

GENERANDO AUDIO...

El cierre de 2025 deja un escenario internacional marcado por la incertidumbre y el reacomodo de poder. El análisis de Luis Rubio se centra en dos actores fundamentales: Estados Unidos y China, cuyas decisiones están redefiniendo la dinámica global y tendrán efectos prolongados en los próximos años.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.