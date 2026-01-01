México inicia 2026 de luto por tragedia del tren interoceánico

| 12:02 | Redacción Uno TV | Uno TV

México comenzó el 2026 lejos de cualquier escenario optimista, opina Martha Anaya. El país, dice, enfrenta un inicio de año marcado por el luto, tras el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, un accidente que dejó 13 personas muertas y 90 heridas, además de imágenes que han conmocionado a la opinión pública.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

México despide 2025 entre presiones externas y conflictos internos

Martha Anaya

México despide 2025 entre presiones externas y conflictos internos

Cibercondría: cuando buscar síntomas en internet aumenta la ansiedad

Martha Anaya

Cibercondría: cuando buscar síntomas en internet aumenta la ansiedad

La ciencia analiza qué criatura es el Grinch, el ícono navideño

Martha Anaya

La ciencia analiza qué criatura es el Grinch, el ícono navideño

Arancel: La palabra del año 2025 según la RAE

Martha Anaya

Arancel: La palabra del año 2025 según la RAE

Etiquetas: ,