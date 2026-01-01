México inicia 2026 de luto por tragedia del tren interoceánico

GENERANDO AUDIO...

México comenzó el 2026 lejos de cualquier escenario optimista, opina Martha Anaya. El país, dice, enfrenta un inicio de año marcado por el luto, tras el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, un accidente que dejó 13 personas muertas y 90 heridas, además de imágenes que han conmocionado a la opinión pública.

