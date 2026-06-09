México y Estados Unidos: cuestionan diferencias en versiones sobre llamada diplomática

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La reciente conversación telefónica entre funcionarios de México y Estados Unidos generó cuestionamientos debido a las diferencias entre los mensajes públicos emitidos por ambos gobiernos, según expone Martha Anaya en su videocolumna.

Anaya sostiene que existe una tendencia a minimizar la relevancia de distintos episodios relacionados con la relación bilateral. Como ejemplo, recordó antecedentes como el acuerdo migratorio conocido como “Quédate en México”, del que aseguró que incluso hubo intentos por mantener bajo perfil algunos aspectos de la negociación.

Además, se centra en la conversación entre el canciller mexicano, Roberto Velasco, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

De acuerdo con lo expuesto, la comunicación oficial difundida por el gobierno mexicano señaló que se trató de una llamada de trabajo “cordial y respetuosa”, en la que ambas partes refrendaron su interés por mantener el diálogo en temas prioritarios como seguridad, migración y comercio.

Sin embargo, Anaya destaca que el mensaje no ofreció detalles específicos sobre los acuerdos o planteamientos realizados durante la conversación.

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