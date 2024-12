Cárteles reclutan a estudiantes de química para crear fentanilo

Pamela Cerdeira menciona que The New York Times publicó un reportaje de Natalie Kitroeff y Paulina Villegas que dice cómo los cárteles mexicanos han estado reclutando a estudiantes de química para trabajar para ellos e intentar crear de cero los precursores químicos del fentanilo.

La periodista destaca que los precursores del fentanilo vienen regularmente de China y esto eliminaría, si lo consiguen, la dependencia de China y esto revela muchísimas cosas.

Recordemos que además es la drogas más letal y que ha causado un montón de muertes en Estados Unidos.

“Lo que también revela y que asusta es esta profesionalización y visión de negocio criminal por parte de los cárteles de narcotráfico porque da la sensación de que del otro lado de quienes tendrían que prevenir esto no tienen ni los mismos recursos y no sé si la misma capacidad o inteligencia para frenar esto que no ha parado en los últimos años de crecer”.

Pamela Cerdeira