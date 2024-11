¿Por qué los latinos votaron por Donald Trump?

La periodista Pamela Cerdeira reflexiona sobre la tesis planteada por la periodista Paula Ramos en su libro “Desertores”, el cual, dice, “habla acerca de los latinos que terminan declinándose por ideas de ultraderecha, o por líderes que tienen un clarísimo discurso antiinmigrante”.

De acuerdo con Cerdeira y derivado de lo planteado por la autora, “esto sucede entre muchos factores porque hay una clara necesidad de pertenencia a la sociedad en la que ahora están, a la estadounidense”.

“Eso me llama muchísimo la atención porque me parece que explica un fenómeno que a mí me parece muy extraño, pero también podemos entender, incluso si lo trasladamos a México, la importancia del sentido de pertenencia para defender cualquier idea, a pesar de que la idea sea contradictoria con los valores que tienes”.

Pamela Cerdeira, periodista