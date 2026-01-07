El lado oscuro de Grok: IA, Musk y falta de regulación

GENERANDO AUDIO...

La inteligencia artificial (IA) vuelve a colocarse en el centro de la polémica, y esta vez el foco está en Elon Musk y su modelo generativo Grok. De acuerdo con Pamela Cerdeira, esta herramienta está siendo utilizada para crear imágenes explícitas de personas reales, principalmente de mujeres y niños, una práctica que constituye un delito y que ha generado gran preocupación.

“El villano favorito de la inteligencia artificial en este momento es Elon Musk”, dice Pamela Cerdeira, señalando que Grok permite generar imágenes sin ropa de cualquier persona. Sin embargo, el análisis va más allá de la tecnología y plantea una comparación clara: “Grok no es el culpable. Nadie diría, las pistolas están matando personas”.

